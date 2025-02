Starea naţiunii - Viktor Orbán: 2025 să fie anul străpungerii (partea 1)

Budapesta, sâmbătă, 22 februarie 2025 (MTI) - 2025 să fie anul străpungerii - a spus prim-ministrul sâmbătă, la Budapesta, în discursul său anual despre starea naţiunii, în care a anunţat că anul acesta şi anul viitor va fi introdusă, eşalonat, scutirea totală de impozitul pe venit a mamelor cu doi sau trei copii, pe toată durata vieţii lor.

Premierul a promis, de asemenea, o schimbare majoră în combaterea inflaţiei alimentare şi a preconizat în acest an mari bătălii cu Bruxelles-ul în cinci domenii: migraţia, protecţia copilului, sistemul de pensii, reducerea cheltuielilor de întreţinere şi Ucraina.

Viktor Orbán şi-a început discursul numind anul trecut un an bărbătesc, menţionând că „ieri eram încă eretici, astăzi jumătate din lume ne bate la uşă”.

El a menţionat că ungurii şi-au pierdut şeful statului şi liderul listei Fidesz pentru alegerile Parlamentului European şi că „am avut parte şi de trădare”. „S-a dovedit că de aici, din primul rând al publicului acestui discurs, drumul nici nu este atât de lung până la casieria din Bruxelles al domnului Weber” – a spus el.

Cel care îşi trădează prietenii îşi trădează şi partidul. Acest tip de om ar trăda pe oricine la prima cotitură. De ce nu şi-ar trăda tocmai patria? – a pus întrebarea retorică premierul.

El a evaluat anul trecut drept un „coşmar”. Ambasadorul SUA s-a pus în fruntea opoziţiei ungare, s-a tras asupra Ungariei de la Washington şi de la Bruxelles, iar agenţii din ţară ai lui George Soros au dat foc la fân şi au otrăvit fântânile – a spus el.

În acelaşi timp, el a reamintit că virtutea şi forţa comunităţii Fidesz este tocmai fidelitatea. „Oricine nu înţelege acest lucru sau nu îi simte frumuseţea, este liber să plece. În cele din urmă, fiecare va primi oricum ceea ce merită” – a declarat el.

Viktor Orbán a reamintit: de la demisia preşedintelui republicii în februarie anul trecut am ajuns, în iunie, până la victoria în alegerile pentru Parlamentul European; în pofida războiului şi inflaţiei, coaliţia Fidesz-KDNP a câştigat cu al doilea cel mai mare scor în toată Europa, doar în Malta s-a înregistrat o victorie mai mare. El a adăugat: cuvântul patriot se aude astăzi mai puternic ca niciodată la Bruxelles, deşi acolo este nevoie de un „curaj care sfidează moartea” pentru a vorbi despre patriotism.

El a descris perioada de după 2010 astfel: ne luptăm de cincisprezece ani, „o mână de rebeli maghiari împotriva unui imperiu”, singuri, părăsiţi, contra vântului.

El a spus: ar trebui să fim mândri că noi, maghiarii, am avut partea noastră de contribuţie la schimbarea lumii, cu mult peste mărimea, puterea economică şi populaţia noastră. Am fost pionierii, vestitorii şi iniţiatorii acestei rebeliuni. Uneori ne-a fost foarte greu, uneori părea că am pierdut orice speranţă.

Premierul a precizat: „Nu vorbesc despre Fidesz, nici despre guvern, vorbesc despre maghiari. Naţiunea maghiară a fost alături de noi tot timpul, împreună şi unul câte unul.”

Viktor Orbán şi-a exprimat recunoştinţa faţă de toţi „maghiarii rebeli” care au apărat patria împotriva imperiului prin sârguinţa, munca şi încăpăţânarea lor. El a spus: sunt recunoscător că pot servi un astfel de popor, toţi politicienii din lume mă pot invidia.

În continuare, Viktor Orbán a spus: anul acesta lupta va continua, ne-am răzvrătit până acum, acum vrem să şi câştigăm. „Anul acesta va fi altfel: acum noi suntem cei care merg pe strada principală a istoriei, în timp ce adversarii noştri rătăcesc pe străduţele noroioase din suburbii” – a subliniat el. Comentând recenta reuniune de la Paris, el a remarcat: liderii europeni prezenţi la reuniune „aveau nişte feţe acre”. El a adăugat că UE a fost indignată de faptul că negocierile au început fără ea şi vrea să se aşeze la masă. În acest context, el a citat o vorbă a omului de afaceri Sándor Demján: „Dacă vrei să stai la masa la care joacă băieţii mari, uită-te în jur şi găseşte fraierul. Dacă nu-l găseşti, să ştii că tu eşti acela.”

Premierul a subliniat: după Ungaria s-au răzvrătit şi Statele Unite. El a avertizat totodată: nu trebuie să credem că succesul rebeliunii Americii va aduce victoria Ungariei. Ei nu pot câştiga în locul nostru, ei nu pot decât să ne îmbunătăţească şansele – a adăugat el, arătând că preşedintele american Donald Trump „nu este salvatorul nostru, ci camaradul nostru de arme”.

El a spus: „Din perspectiva Ungariei, ceea ce s-a întâmplat acum este că, în timp ce David lupta cu Goliat, a sosit şi fratele mai mare al lui David, care pare să fie un tip destul de dur.”

El a declarat: ni s-a dat şansa „să ieşim din fortăreaţa asediată, mai mult, să străpungem liniile de luptă ale imperiului”.

„Acum este momentul să fim îndrăzneţi şi ambiţioşi. Acesta este motivul pentru care vă propun, propun pentru noi toţi, ca 2025 să fie anul străpungerii”, a spus el.

