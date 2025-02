Péter Szijjártó: Mulţumiri Chinei pentru menţinerea vie a cauzei păcii

Budapesta, marţi, 18 februarie 2025 (MTI) - China merită mulţumiri pentru menţinerea vie a cauzei păcii în pofida dificultăţilor extreme, motiv pentru care este esenţială menţinerea cooperării cu această ţară din Asia de Est, cooperare din care Ungaria a avut mult de câştigat în ultimii ani - a declarat, marţi, la New York, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a subliniat, în contextul discuţiilor purtate cu omologul său chinez, Wang Yi, că, deşi din Washington acum bate un alt vânt, China a făcut multe în ultimii ani pentru menţinerea vie a cauzei păcii, pentru care merită recunoştinţă.

Politicianul de la Budapesta a explicat că, în ultimii ani, Ungaria a avut foarte mult de câştigat din cooperarea cu China. „Şi am fi pierdut foarte mult dacă nu am fi cooperat cu China. Dacă am fi cedat presiunii curentului liberal dominant, care insista constant să nu cooperăm cu China şi să rupem relaţiile euro-chineze, am fi pierdut multe oportunităţi şi rezultate economice” – a subliniat Péter Szijjártó.

Ministrul a evidenţiat că firmele chineze au adus cele mai multe investiţii în Ungaria în anii 2020, 2023 şi 2024, iar în ultimii zece ani, 54 de mari investiţii, în valoare de peste 17 miliarde de euro, au creat aprox. 40 000 de locuri de muncă. Aceste investiţii au permis Ungariei să fie lider în revoluţia tehnologică globală din industria auto, o realizare rar întâlnită în trecut.

China este a doua sursă de importuri pentru economia ungară, volumul anual al comerţului depăşind de ani buni 10 miliarde de dolari, a precizat şeful diplomaţiei ungare. Acesta a adăugat că, anul trecut, numărul de cazări ale turiştilor chinezi în Ungaria a depăşit din nou jumătate de milion, un record istoric, iar Budapesta este conectată cu şapte mari oraşe chinezeşti prin 21 de zboruri săptămânale.

Ministrul a menţionat, de asemenea, că dintre ţările din Europa Centrală, Ungaria exportă cea mai mare cantitate de produse alimentare în China. „Suntem o ţară mică sau medie, fără ieşire la mare şi fără resurse energetice semnificative, motiv pentru care participarea noastră profund integrată la comerţul internaţional este esenţială pentru performanţa economică. De aceea, pentru noi este crucial să funcţioneze comerţul mondial fără obstacole” – a atras atenţia Péter Szijjártó.

„Din acest motiv, împărţirea lumii în blocuri contravine intereselor noastre. Conectivitatea, legăturile şi cooperarea economică globală bazate pe respect reciproc sunt în interesul nostru. Şi în acest sens cooperăm cu China” – a adăugat ministrul.

Curentul european liberal dominant promovează şi în acest domeniu o „politică sinucigaşă”, care a provocat daune semnificative economiei continentului, cum ar fi taxele impuse industriei chineze de automobile electrice, împotriva cărora s-au pronunţat ferm şi cei mai importanţi factori din industria auto – a punctat Péter Szijjártó.