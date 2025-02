Viktor Orbán: Pacea are beneficii economice

Budapesta, luni, 17 februarie 2025 (MTI) - "Pacea are beneficii economice, acesta este motivul pentru care am lansat o misiune de pace şi pentru care am insistat asupra păcii în ultimii trei ani", a subliniat premierul ungar Viktor Orbán, pe Facebook.

Într-un clip video încărcat pe pagina sa de socializare, prim-ministrul Ungariei a spus că au început discuţiile pregătitoare ale negocierilor de pace dintre ruşi şi americani. Cei doi preşedinţi au vorbit deja la telefon, a adăugat Orbán. „Văd, aici, că preţurile gazelor au scăzut deja cu 10%, iar forintul a luat şi el avânt”, a subliniat Viktor Orbán. Iar potrivit semnelor, dacă acest lucru va continua, este doar o chestiune de timp până când cursul de schimb al euro „va scădea sub 400 de forinţi”, a adăugat şeful guvernului de la Budapesta. „Asta înseamnă pacea”, a arătat premierul. Viktor Orbán a spus că dacă lucrurile continuă astfel, toată lumea va vedea că pacea poate aduce beneficii economice, şi chiar va aduce beneficii economice Ungariei. „Trebuie să insistăm asupra păcii”, a subliniat premierul maghiar.