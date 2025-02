Péter Szijjártó: Liderii pro-război se întâlnesc la Paris pentru a împiedica pacea în Ucraina

Budapesta, luni, 17 februarie 2025 (MTI) - Liderii europeni pro-război şi anti-Donald Trump se întâlnesc luni la Paris pentru a încerca să împiedice stabilirea păcii în Ucraina, a declarat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, la Astana.

Potrivit comunicatului MAE ungar, şeful diplomaţiei ungare a declarat, într-o conferinţă de presă comună cu omologul său kazah, Murat Nurtullu, că odată cu învestirea preşedintelui american Donald Trump a apărut o realitate politică mondială cu totul nouă, care este favorabilă atât pentru Ungaria, cât şi pentru Kazahstan.

„Vorbim despre două ţări care au avut mereu o atitudine pro-pace, au implementat mereu o strategie politică patriotică, suveranistă, s-au plasat mereu pe un teren al normalităţii şi au considerat interesul naţional primordial”, a spus Szijjártó.

Politicianul ungar a subliniat că din cauza acestei poziţii, ambele ţări au devenit ţinta unor atacuri din partea mainstream-ului liberal internaţional, însă de acum încolo, la baza relaţiilor internaţionale stă respectul reciproc, întrucât noul preşedinte american „a blocat sursele financiare ale unei direcţii politice bazate pe intervenţii”.

Péter Szijjártó a numit încheierea cât mai devreme a războiului din Ucraina, un interes comun, întrucât atât Ungaria, cât şi Kazahstan au suferit pagube serioase în urma conflictului, iar potrivit ministrului, cea mai bună şansă pentru acest lucru îl reprezintă, în prezent, Donald Trump şi politica sa pro-pace.

„De aceea, salutăm reluarea dialogului ruso-american la cel mai înalt nivel. Am fost încântaţi şi uşuraţi să vedem că Donald Trump şi Vladimir Putin au purtat o discuţie îndelungată. Şi am fost, de asemenea, încântaţi şi uşuraţi să vedem că, în continuarea acestei discuţii, cei doi miniştri de externe, Marco Rubio şi Serghei Lavrov, au discutat deja despre posibilităţile viitoare ale cooperării ruso-americane şi ale soluţionării problemei ucrainene”, a spus ministrul ungar de externe.

Péter Szijjártó a explicat că în ultimii ani, Ungaria a lucrat tocmai la acest lucru, la menţinerea deschisă a canalelor de comunicare, motiv pentru care guvernul maghiar a fost atacat constant în Occident. „Am fost numiţi propagandişti şi spioni ai ruşilor – numai pentru că am susţinut o soluţie diplomatică, pentru că am menţinut deschise canalele de comunicare şi pentru că am vorbit clar despre faptul că soluţia acestui război nu se află pe câmpul de luptă”, a menţionat ministrul.

În opinia ministrului ungar, acum s-a dovedit că Ungaria a avut dreptate, totodată şi-a exprimat speranţa că negocierile dintre SUA şi Rusia vor avea succes, iar astfel, în Ucraina va fi pace cât mai curând posibil.

„Cu toate acestea, trebuie să observăm, de asemenea, că în Europa se organizează cei care nu doresc pacea. În Europa se organizează cei care sunt pro-război. Ei se întâlnesc astăzi la Paris. Acolo se adună, astăzi, cei care în ultimii trei ani au tot turnat gaz pe foc. Acele ţări pro-război care în ultimii trei ani au urmat o strategie defectuoasă, acele ţări care prin politicile pe care le-au avut au provocat şi provoacă în mod constant pericolul escaladării războiului”, a subliniat ministrul ungar de externe.

„Mai mult decât atât, în ultimii ani, aceste ţări şi liderii lor l-au insultat încontinuu pe Donald Trump. Aşadar, astăzi, la Paris se adună liderii europeni pro-război, anti-Trump, frustraţi, care vor să împiedice ajungerea la un acord de pace în Ucraina”, a adăugat Szijjártó „Noi, spre deosebire de ei, susţinem aspiraţiile lui Donald Trump, noi, spre deosebire de ei, susţinem negocierile de pace ruso-americane, noi, spre deosebire de ei, susţinem pacea în Ucraina”, a rezumat şeful diplomaţiei ungare.