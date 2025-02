Viktor Orbán: Ungaria avertizează încă din 2015 asupra pericolelor migraţiei (partea 1)

Budapesta, vineri, 14 februarie 2025 (MTI) - Aleluia, asta am aşteptat, a spus prim-ministrul ungar Viktor Orbán, vineri, comentând asupra faptului că se preconizează începerea unor negocieri între Statele Unite ale Americii şi Rusia pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina.

„Pe asta am pariat, asta am sperat, asta am prezis, pentru asta ne-am pregătit, pe asta am construit strategia maghiară: că războiul nu se va prelungi, ci că va veni un nou preşedinte american, care după ce europenii s-au dovedit a fi depăşiţi, va desface nodul gordian, vrea pare şi creează pace”, a spus Viktor Orbán, în emisiunea „Bună dimineaţa, Ungaria!” de pe postul public de radio Kossuth.

Pentru Ungaria a meritat să îşi menţină punctul de vedere, a afirmat premierul, care a spus că acum, în lumea occidentală vocea păcii se numeşte Donald Trump.

Politicianul maghiar a relatat că există şase subiecte cu privire la care gândirea din Europa de Vest trece printr-o schimbare foarte rapidă: pacea, migraţia, problemele ecologice, problemele de gen, familia şi creştinismul; Europa rezistă, însă Ungaria gândea mereu ceea ce spune acum preşedintele american Donald Trump. „Pentru noi, acest lucru reprezintă o confirmare, dar în majoritatea ţărilor europene acest lucru va aduce schimbări semnificative”, a menţionat Orbán.

Şeful guvernului de la Budapesta a explicat: până acum s-a spus că este bine să se continue războiul, iar cei care susţineau pacea erau numiţi „căţeluşii lui Putin, marionete, oameni care reprezintă o poziţie condamnabilă din punct de vedere moral”, în schimb, acum a devenit clar că pacea este bună şi războiul este rău.

Viktor Orbán a relatat că în Europa de Vest se învaţă că susţinerea migranţilor este ceva bun, iar a te opune migraţiei este ceva rău, însă acum a venit America şi spune că migraţia este rea, iar politica de protecţie a frontierelor care opreşte migraţia este bună.

Potrivit premierului maghiar, acelaşi lucru este valabil şi privind problemele ecologice. Este bine dacă lumea este mai curată, mai sănătoasă şi mai verde, dar acest lucru nu se poate realiza în detrimentul raţionalităţii economice, aşadar este bine ca politicile ecologice să fie implementate mână în mână cu viaţa economică, a explicat Orbán.

„Înainte se spunea că lumea binară – cea formată din bărbaţi şi femei – s-a terminat şi că există tot felul de stări intermediare, de tranziţie, opţionale, numite gender”, a spus Viktor Orbán, amintind că cei care s-au opus acestui lucru erau consideraţi medievali, conservatori şi retrograzi. Acum, americanii spun că o persoană este fie bărbat, fie femeie: asta reprezintă poziţia corectă, cealaltă fiind nenaturală, a adăugat politicianul.

Viktor Orbán a spus că familia tradiţională a fost privită ca o formă de convieţuire rămasă aici din trecut, care este depăşită şi trebuie lăsată în urmă, şi s-a început popularizarea unor noi configuraţii. Acum, americanii spun că familia tradiţională este bună şi ar trebui să fim precauţi cu orice reprezintă o abatere de la asta, a spus Orbán.

Prim-ministrul a spus că alături de familie, de batjocură a avut parte în mod constant şi creştinismul, iar acum, preşedintele american spune că credinţa este bună, comunităţile creştineşti sunt bune, iar creştinismul este o tradiţie valoroasă.

Şeful guvernului de la Budapesta a vorbit şi despre faptul că Ungaria a pierdut 6,5 miliarde de euro pe an din cauza sancţiunilor în total 20 de miliarde de euro. Dacă preşedintele american va veni şi va crea pacea, este de aşteptat ca Rusia să fie reintegrată în economia mondială, în sistemul de securitate european şi chiar în sistemul energetic şi economic european, ceea ce va da un impuls uriaş economiei maghiare, „câştigăm mult de pe urma păcii”, a spus Orbán.

Premierul a comentat şi faptul că Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe a spus că Europa doreşte să participe la discuţiile de pace, şi a spus că la masa de negocieri „nu sunt atribuite locurile”, acolo sunt primiţi cei care au s-au luptat pentru asta, cei care s-au străduit şi cei de care este nevoie acolo.

În acelaşi timp, premierul consideră că nu este clar de ce Europei, care sprijină războiul, ar trebui să i se acorde un loc la masa negocierilor de pace. Referitor la participarea Ungariei, Orbán a declarat: „noi vom fi prezenţi peste tot unde se află în joc interese maghiare importante, pe măsura ponderii pe care o avem” şi vom susţine interesele maghiare.

Încă din 2015, Ungaria spune întregii Europe şi germanilor că migraţia este periculoasă şi trebuie să ne apărăm faţă de ea, a spus Viktor Orbán, care a comentat şi incidentul care a avut loc joi, în Germania, când un solicitant de azil afgan a intrat cu o maşină în mijlocul oamenilor aflaţi în centrul oraşului München. „Se întâmplă adesea ca omul să nu se bucure că a avut dreptate, aceasta este o situaţie de acest gen”, a explicat premierul ungar.

Potrivit lui Viktor Orbán, deşi stânga în Ungaria a negat faptul că există, Planul Soros funcţionează, iar în ultimii nouă ani, în Europa au ajuns 9 milioane de migranţi; lideri europeni, politicieni, traficanţi de fiinţe umane, criminali, ONG -uri şi reţele ilegale aduc aici „străini care nu aparţin acestor locuri şi care în majoritatea cazurilor nici nu vin cu intenţii paşnice, nu vor să lucreze, ci mai degrabă vor să trăiască pe spatele nostru”.

(va continua)