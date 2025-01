Ministru ungar: Schimbarea s-a produs, economia ungară trece pe o traiectorie de creştere mai accentuată în 2025

Budapesta, joi, 30 ianuarie 2025 (MTI) - Potrivit datelor Oficiului Central de Statistică al Ungariei, economia ungară a crescut, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 0,4%, pe baza datelor brute. Comparativ cu trimestrul precedent, PIB-ul a crescut cu 0,5% conform datelor ajustate sezonier şi calendaristic, ceea ce înseamnă că economia ungară a ieşit din recesiunea tehnică - a declarat Márton Nagy, ministrul economiei naţionale, în comentariile sale privind cele mai recente date.

Potrivit unui comunicat al ministerului, trimis agenţiei ungare de presă MTI, PIB-ul Ungariei a crescut cu 0,6% pe ansamblul anului trecut, ceea ce plasează ţara în zona mediană a clasamentului ţărilor Uniunii Europene, pe baza datelor publicate până în prezent.

Ministrul consideră că economia ungară a ajuns la un punct de cotitură. Economia internă şi-a revenit, clasa de mijloc se consolidează, iar încrederea familiilor se îmbunătăţeşte treptat. În ceea ce priveşte populaţia, semnele de redresare sunt clare: ocuparea forţei de muncă se menţine la un nivel record, iar inactivitatea rămâne la un nivel minim record. Aproape 4,7 milioane de persoane lucrează, în timp ce salariul mediu este de peste 3 ori mai mare, iar salariul minim este de 4 ori mai mare faţă de 2010. Salariile reale au crescut constant timp de mai bine de un an, ultima dată înregistrând aproape 8 %, valoarea banilor familiilor creşte şi ea constant, altfel spus populaţia poate cumpăra mai mult sau poate călători mai des. Ca urmare, vânzările cu amănuntul sunt în creştere de un an încoace, iar turismul intern a realizat un nou an record în 2024 – a declarat ministrul.

El a adăugat: începând din ianuarie 2023, piaţa creditelor populaţiei se redresează treptat, în noiembrie anul trecut creşterea volumul acestor credite a situat Ungaria printre ţările fruntaşe din UE. Piaţa imobiliară se revigorează de asemenea, numărul tranzacţiilor cu locuinţe crescând cu mai mult de o treime în 2024, piaţa automobilelor se află şi ea pe traiectoria ascendentă, dat fiind că vânzările de maşini noi au crescut cu 13% anul trecut.

Ministrul a evidenţiat totodată că programele destinate populaţiei în cadrul noului plan de acţiune pentru politica economică, care conţine 21 de măsuri, abia acum încep să-şi facă efectul. Acest efect va fi amplificat şi de plata dobânzilor la Obligaţiunile de Stat Ungare Premium, care va contribui la consolidarea situaţiei familiilor.

El a subliniat: guvernul mobilizează 2 600 de miliarde de forinţi (6,37 miliarde de euro) pentru a creşte puterea de cumpărare a veniturilor şi pentru a asigura condiţii de locuit la preţuri accesibile.

Cu toate acestea – a adăugat el – este încă nevoie de o redresare în cazul întreprinderilor, trebuie restabilit sistemul de acordare a creditelor. O redresare durabilă a întreprinderilor ar putea surveni odată cu restabilirea cererii externe, în urma căreia exporturile ar reveni şi ele la creşterea dinamică. Pentru aceasta este nevoie ca Germania, cel mai important partener comercial extern al Ungariei, să se redreseze rapid, după alegeri, din criza sa politică şi economică prelungită şi din recesiunea care durează de doi ani.

Márton Nagy a încheiat declarând: economia va trece anul acesta la o creştere într-un ritm tot mai susţinut, de la un trimestru la altul, astfel încât am putea asista la o creştere de peste 3% în a doua jumătate a anului 2025.