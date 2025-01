Preşedinţia UE - Viktor Orbán: Lumea occidentală a primit, la Washington, un preşedinte patriot, promotor al păcii, care respinge migraţia şi susţine familia (partea a II-a)

"Puternicii lumii lucrează intens şi se pregătesc cu mare elan pentru noua eră", a afirmat Viktor Orbán, dând ca exemplu crearea de noi cadre geopolitice "pentru ca lucrurile să fie în ordine în vecinătatea lor imediată, să nu fie surprinşi de pericole sau ameninţări" şi pentru a obţine recunoaşterea drepturilor lor asupra zonelor de influenţă necesare securităţii.

Acesta este motivul pentru care aderarea Ucrainei la NATO se află în centrul războiului ruso-ucrainean, pe care ruşii doresc să o împiedice cu orice preţ şi o vor împiedica. Acesta este motivul pentru care Groenlanda, Canada şi Panama se află pe agenda politică internaţională, dar şi situaţia din Marea Chinei şi a Taiwanului se află în actualitatea cotidiană din aceleaşi motive, a declarat Viktor Orbán.

Ca al doilea teren de pregătire pentru noua ordine mondială, premierul a menţionat economia, în special noile industrii şi tehnologiile inovatoare. Acesta a subliniat că „în China, după şi în paralel cu producţia de masă, are loc tranziţia către industrii high-tech cu valoare adăugată ridicată”, cum ar fi electromobilitatea, explorarea spaţială, telecomunicaţiile şi inteligenţa artificială. Şeful guvernului de la Budapesta a adăugat că aceasta este esenţa şi politicii economice a lui Donald Trump.

În ultimele decenii, liberalii occidentali au inventat şi construit capitalismul „woke”, iar politicienii liberali occidentali au înlocuit competitivitatea şi performanţa cu propaganda diversităţii. Ei au pus competiţia şi profitabilitatea înaintea faptului de a fi de partea corectă a istoriei, că ei sunt cei care lucrează pentru ordinea corectă în lume, a explicat Viktor Orbán.

Timp de şase luni am avut o privire directă asupra a ceea ce se întâmplă la Bruxelles, am văzut totul în profunzime, a adăugat premierul, subliniind că „ceea ce am găsit acolo nu a fost deloc plăcut”. Acesta a afirmat că Bruxelles-ul este singurul centru geopolitic care nu se ocupă de schimbările din politica mondială şi de consecinţele acestora asupra noastră, iar UE nu a început încă pregătirea pentru competiţie.

Dacă lucrurile continuă astfel, Uniunea Europeană va rămâne pe dinafara competiţiei, economia sa va slăbi, iar condiţiile pentru o viaţă sigură vor dispărea, motiv pentru care „UE trebuie să se trezească”, a concluzionat Orbán. Totuşi, a afirmat că, în loc să facă acest lucru, UE trece printr-o „etapă de adâncire a problemelor”.

Premierul a mai adăugat că, în prezent, Ungaria predă cu mândrie ştafeta păcii noului guvern american. „Bunăvoinţa, curajul, priceperea diplomatică şi conştiinţa creştină sunt toate importante, dar, în final, pentru pace este nevoie de forţă”, a explicat Viktor Orbán.

Acesta a afirmat că preşedinţia ungară, asumând şi controverse serioase, a explicat clar că războiul slăbeşte Europa şi că „am suferit deja pierderi”. Acesta a avertizat că nu doar Ucraina – care a fost devastată de acest război – ci toate economiile naţionale europene sunt afectate de conflict.

Enumerând realizările preşedinţiei ungare a UE, premierul a evidenţiat că Ungaria, în conformitate cu interesele sale geopolitice, a facilitat aderarea României şi Bulgariei la zona europeană fără frontiere şi a lansat negocierile de asociere cu Albania, aducând mai aproape toate ţările balcanice de Uniunea Europeană.

Prim-ministrul ungar a amintit, de asemenea, de adoptarea unui plan comun pentru simplificarea reglementărilor economice, consolidarea agriculturii şi reducerea preţurilor la energie.

(va urma)