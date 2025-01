Ungaria se consideră capabilă să selecteze şi să antreneze astronauţi

Budapesta, joi, 16 ianuarie 2025 (MTI) - Ungaria este capabilă să selecteze şi să antreneze astronauţi – a declarat joi, la Budapesta, Orsolya Ferencz, însărcinatul ministerial pentru cercetare spaţială.

O masă rotundă pe tema spaţiului cosmic a fost organizată de Asociaţia Ungară de Cooperare Civică (MPEE) la Universitatea din Óbuda.

În cadrul evenimentului intitulat „Afaceri şi tehnologie – Ce caută maghiarii în spaţiu?”, Orsolya Ferencz a declarat: Ungaria este printre ţările fondatoare dacă luăm în considerare modul în care omenirea a iniţiat ştiinţele spaţiale.

Ea a adăugat: nu este o coincidenţă faptul că frontiera spaţiului, cunoscută în toată lumea sub numele de „linia Kármán”, a fost numită după omul de ştiinţă ungur Tódor Kármán. Am fost a şaptea naţiune care a dat lumii un astronaut, în persoana lui Bertalan Farkas, şi am participat, de asemenea, la dezvoltarea multor instrumente de care putem fi mândri – a spus ea, adăugând că 21 de universităţi ungare sunt implicate în programe de activităţi spaţiale.

Reamintind lansarea strategiei spaţiale a Ungariei, politiciana a subliniat: această politică de specialitate a fost reconstruită, în plus, un moment important a fost aprobarea de către guvernul ungar a programului „Hungarian to Orbit” (HUNOR) în 2021, în urma căruia a putut fi lansat un nou program naţional ungar care vizează prezenţa unui astronaut explorator la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale.

Referitor la acest program, ea a declarat: dintre cele 247 de persoane care s-au prezentat, două au fost alese ca candidaţi pentru programul de pregătire a astronauţilor, Tibor Kapu şi Gyula Cserényi. Aceştia se află în prezent într-o expediţie de cinci zile în Mexic, unde se antrenează în ape deschise şi în alte cursuri de supravieţuire, pe urmă îşi continuă pregătirea în Houston şi în alte locaţii din SUA. Până în prezent, ei se descurcă extrem de bine – a adăugat însărcinatul ministerial.

Ea a mai arătat că astronauţii au trebuit să fie evaluaţi din multe puncte de vedere, în continuă colaborare cu experţi şi organizaţii internaţionale. Ea a considerat ca una din beneficiile programului faptul că mulţi experţi unguri au putut acumula experienţă, astfel se poate afirma şi la nivel internaţional că Ungaria este capabilă să selecteze şi să pregătească astronauţi.

Însărcinatul ministerial a subliniat: partenerii ungari au introdus în procesul de selecţie şi de formare unele aspecte noi, care au atras atenţia Agenţiei Spaţiale Europene şi a partenerilor americani.