Péter Szijjártó: Închiderea rutelor de transport de gaze naturale şi ţiţei este inacceptabilă

Budapesta, miercuri, 8 ianuarie 2025 (MTI) - Închiderea rutelor de transport, indiferent că este vorba de gaze naturale sau de ţiţei, este inacceptabilă şi contrară aşteptărilor legate de integrarea în UE, a scris ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Şeful diplomaţiei ungare a subliniat că Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a reacţionat „cam agresiv” la ştirile de marţi, despre creşterea preţurilor la gaze naturale ca urmare a suspendării tranzitului ucrainean de gaze. Iar miercuri, pe pagina de internet a parlamentului ucrainean a fost înregistrat un proiect de lege care urmăreşte ca în timpul stării de război Ucraina să închidă rutele de transport de gaze naturale şi ţiţei dinspre Rusia. În acest sens, trebuie, cu respect, să atragem atenţia colegilor noştri ucraineni asupra faptului că există o realitate, există drepturi şi obligaţii, a spus ministrul ungar de externe.

Péter Szijjártó a subliniat: realitatea este că în UE, statele membre decid în comun şi în unanimitate cu privire la admiterea de noi membri. Altfel spus, este nevoie de votul pozitiv al fiecărui stat membru, a adăugat politicianul maghiar.

Dintre drepturi, acesta a spus că fiecare ţară are dreptul suveran de a decide de unde şi pe ce rută achiziţionează sursele de energie necesari funcţionării sale. Nimeni din exterior nu are vreun cuvânt de spus în acest sens, nimeni nu are dreptul să impună altor ţări achiziţii de energie mai scumpe şi mai incerte, a subliniat ministrul.

Dintre obligaţii, acesta a menţionat că o ţară care semnează un acord de asociere cu UE sau chiar doreşte să devină membră a UE trebuie să contribuie la securitatea energetică a UE prin asigurarea rutelor de transport. Prin urmare, închiderea rutelor de transport, indiferent că este vorba de gaze naturale sau de ţiţei, este inacceptabilă şi contrară aşteptărilor legate de integrarea în UE, a scris Péter Szijjártó, în încheiere.