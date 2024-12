Ministrul ungar de externe despre întrevederea lui Viktor Orbán cu Donald Trump, în Florida

Budapesta, mar?i, 10 decembrie 2024 (MTI) - Rela?iile politice ungaro-americane se află în pragul unei epoci de aur, după alegerea lui Donald Trump ca pre?edinte rela?iile între Ungaria ?i Statele Unite pot fi mai bune ca niciodată – a declarat mar?i, la Budapesta, ministrul afacerilor externe ?i comer?ului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatul remis de minister agen?iei ungare de presă MTI, ministrul a participat la o conferin?ă de presă împreună cu omologul său georgian, unde a răspuns la întrebarea unui jurnalist privind călătoria sa în Statele Unite din ziua precedentă. El a declarat că a avut loc o lungă întrevedere cu pre?edintele ales Donald Trump, precum ?i cu consilierul pentru securitate na?ională, Mike Waltz, ?i cu Elon Musk, desemnat pentru conducerea unui nou minister care se va ocupa de eficien?a guvernamentală.

„Desigur, l-am felicitat pe pre?edintele ales, deoarece aceasta a fost prima întâlnire fa?ă în fa?ă între domnul prim-ministru ?i domnul pre?edinte, după alegeri” – a precizat ministrul.

„Domnul prim-ministru ?i pre?edintele ales au fost în contact permanent, chiar ?i atunci când Donald Trump nu era pre?edinte, în timpul campaniei electorale, iar după campanie au discutat de mai multe ori prin telefon. A?adar este un lucru normal faptul că există între ei o consultare regulată” – a adăugat el.

După cum a subliniat, importan?a întâlnirii a fost sporită de faptul că unul dintre principalele efecte ale transformării economiei mondiale este rolul determinant pe care digitalizarea, inteligen?a artificială ar putea juca în stabilirea locului pe care ?ările le vor ocupa în economia mondială a viitorului. Iar în difuzarea acestor noi tehnologii – a spus ministrul – Elon Musk ?i imperiul corporatist legat de numele său au ?i vor avea în viitor un rol major.

Péter Szijjártó a precizat pe urmă că există în prezent ?ansa de a stabili rela?ii politice mai bune ca niciodată între Ungaria ?i Statele Unite.

„Dacă dori?i să cunoa?te?i concluziile acestei convorbiri, (…) vă pot spune că rela?ia politică ungaro-americană se află în pragul unei epoci de aur” – a afirmat ministrul.

„Cred (…) că nu este întâmplător că for?ele pro-pace din lume s-au bucurat, că cei care sus?in pacea în Ucraina s-au bucurat că pre?edintele Donald Trump a câ?tigat aceste alegeri” – a subliniat el.

În încheiere, ministrul a considerat important ca până la 20 ianuarie 2025 nimeni din Statele Unite sau din Europa să nu ia o decizie iresponsabilă care ar putea declan?a procese ireversibile ce ar face imposibilă instaurarea păcii.

În acela?i timp, el ?i-a exprimat opinia că, din moment ce războiul continuă, eforturile misiunii ungare de pace trebuie intensificate. „Săptămâna trecută domnul prim-ministru a fost în vizită la Sfântul Părinte. Eu am fost la Moscova ?i la Washington, am organizat întâlniri ?i în Malta. Acum am fost în Florida împreună cu domnul prim-ministru, iar misiunea ungară de pace va continua ?i săptămâna aceasta cu alte evenimente, cel pu?in două, dintre care unul mâine ?i altul poimâine” – a informat ministrul de externe.