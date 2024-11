Preşedintele parlamentului ungar în vizită oficială la Beijing

Budapesta/Beijing, marţi, 5 noiembrie 2024 (MTI) - László Kövér a sosit la Beijing într-o vizită oficială; preşedintele Parlamentului a acceptat invitaţia lui Zhao Leji, preşedintele Comitetului Permanent al Adunării Naţionale Populare a Republicii Populare Chineze - a comunicat marţi şeful biroului de presă al parlamentului agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit informaţiei primite de la Zoltán Szilágyi, în cursul discuţiei cu gazda sa László Kövér a declarat: Ungaria şi Republica Populară Chineză au cooperat întotdeauna pe baza prieteniei şi a respectului reciproc.

Preşedintele parlamentului a menţionat că relaţiile bilaterale ungaro-chineze au înregistrat progrese remarcabile în ultimii ani. În această evoluţie un rol determinant îl are, pe lângă prietenia tradiţională, faptul că strategia economică şi politică externă a guvernului ungar de deschidere spre est, lansată în 2010, şi Iniţiativa „Belt and Road”, lansată de preşedintele chinez Xi Jinping în 2013, se întăresc reciproc. Totodată, succesul vizitei istorice a preşedintelui chinez Xi Jinping în Ungaria în primăvara acestui an a deschis un nou capitol în relaţiile bilaterale ungaro-chineze, stabilind un parteneriat strategic deplin în toate domeniile – adaugă comunicatul.

În ciuda distanţei geografice şi a diferenţelor celor două culturi şi structuri sociale, ţările noastre sunt unite de o dorinţă comună de dezvoltare şi pace – se arată în declaraţie, care îl citează pe László Kövér.

Potrivit comunicatului, László Kövér şi Zhao Leji au convenit că cele două ţări sunt în mod reciproc partenere şi oportunităţi de dezvoltare. Zhao Leji şi-a exprimat speranţa că cooperarea între China şi Europa Centrală şi de Est va putea servi drept exemplu şi să dea energie şi dezvoltării relaţiilor dintre ţara asiatică şi Uniunea Europeană. László Kövér a declarat că Ungaria va face tot posibilul pentru a promova acest lucru în timpul preşedinţiei ungare a Consiliului Uniunii Europene.

Şeful biroului de presă al Parlamentului a reamintit că, pe lângă reuniunile guvernamentale la nivel înalt, contactele între parlamentul ungar şi organ legislativ suprem al Republicii Populare Chineze au devenit, de asemenea, din ce în ce mai frecvente. În urma semnării acordului de cooperare bilaterală, încheiat în timpul ultimei vizite oficiale a preşedintelui legislativului chinez în 2017, relaţiile parlamentare s-au intensificat şi mai mult, cu schimburi personale continue între preşedinţi, vicepreşedinţi, comisii şi grupuri de prietenie – a precizat el.

Zhao Leji a declarat: China sprijină misiunea de pace a Ungariei şi rolul de observator al platformei sino-braziliene a Prietenilor Păcii; totodată apreciază rolul activ pe care Ungaria şi-l asumă în diplomaţia internaţională în vederea încheierii rapide şi paşnice a războiului ruso-ucrainean şi a începerii negocierilor de pace – a adăugat Zoltán Szilágyi.