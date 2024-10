Pagube de zeci de miliarde de forinţi prevenite de sistemul antigrindină din Ungaria

Budapesta, marţi, 8 octombrie 2024 (MTI) - Sistemul naţional antigrindină operat de Camera Naţională de Agricultură (NAK) a protejat şi în acest an bunurile agricole, rezidenţiale şi publice împotriva daunelor provocate de grindină. În timpul sezonului de apărare, în perioada 15 aprilie - 30 septembrie, sistemul a fost activat în 93 de zile, pe o durată totală de aproximativ 188 000 de ore de funcţionare. Astfel, generatoarele au funcţionat cu 6% mai mult faţă de anul trecut - a informat sinteza comună elaborată de NAK şi Ministerul Agriculturii, dată publicităţii marţi.

În ciuda vremii extrem de secetoase, umiditatea aerului a fost ridicată, ceea ce a favorizat formarea furtunilor locale puternice şi a supercelulelor.

În cele 169 de zile ale sezonului de apărare, nori de grindină s-au format deasupra Ungariei în fiecare a doua zi (în 93 de zile), iar în 32 de zile furtunile au prezentat un risc de grindină deosebit de ridicat, ceea ce reprezintă un număr aproape dublu faţă de cel de anul trecut.

Sinteza arată, de asemenea, că în timpul perioadei de apărare din acest an, agricultorii au raportat pagube provocate de grindină pe o suprafaţă totală de 47 000 de hectare, care depăşeşte cu aproximativ 60 % cea de anul trecut. Cu toate acestea, suprafaţa este mult mai redusă în comparaţie cu anul 2017, ultimul an în care sistemul naţional nu era încă operaţional, an în care s-au raportat daune provocate de grindină pe 72 000 de hectare, o suprafaţă cu 50% mai mare decât cel din anul acesta.

Sistemul trimite în nori cantităţi de iodură de argint din 986 de locaţii din întreaga ţară, folosind 219 generatoare automate şi 767 de generatoare manuale la sol, prevenind astfel în fiecare an pagube de zeci de miliarde de forinţi în agricultură, totodată protejează şi obiective rezidenţiale, industriale şi publice, bunuri mobiliare şi imobiliare. Anul acesta a fost al şaptelea an de funcţionare a sistemului creat de NAK, pentru care Ministerul Agriculturii oferă o finanţare suplimentară de până la 2 miliarde de forinţi (5 milioane de euro) pe an. Conform calculelor, fiecare forint cheltuit pentru acest sistem protejează aproximativ 33 de forinţi (0,082 euro) din valoarea producţiei, ceea ce înseamnă la nivelul unui an o producţie salvată în valoare de 50 de miliarde de forinţi (124,7 milioane de euro). În Ungaria, pagube semnificative – pe suprafeţe mai reduse – au fost cauzate şi în acest an de furtuni extreme sau de supercelule – pentru care nu există protecţie nicăieri în lume.