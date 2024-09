Péter Szijjártó: Uniunea Europeană este în minoritate la Adunarea Generală a ONU

Budapesta, luni, 23 septembrie 2024 (MTI) - Uniunea Europeană este în minoritate la Adunarea Generală a ONU, iar oficialii săi nu sunt luaţi în serios din cauza politicii arogante şi moralizatoare din ultimii ani - a declarat, luni, la New York, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a subliniat, în contextul unei reuniuni a Consiliului de Afaceri Externe al UE, organizată cu prilejul sesiunii Adunării Generale a ONU, că Uniunea Europeană se află într-o minoritate semnificativă în cadrul organizaţiei internaţionale, iar influenţa sa este în scădere din cauza politicii arogante şi moralizatoare desfăşurate în ultimii ani. „Şi acum, cei de la Bruxelles încearcă să facă în aşa fel încât toţi miniştrii de externe ai Uniunii Europene să fie îngrădiţi, să nu negocieze cu cine vor ei, să nu spună nimic ce ar putea să nu placă Bruxelles-ului” – a afirmat acesta. „Chiar au cerut săptămâna trecută ca fiecare să transmită cu cine urmează să se întâlnească bilateral aici. Vă puteţi imagina ce am răspuns noi la această solicitare (.) Practic, cei de la Bruxelles încep să conteste şi dreptul la existenţă a politicilor externe naţionale suverane, chiar şi aici, la New York” – a adăugat Péter Szijjártó.

Acesta a menţionat că la şedinţă se va discuta şi despre extinderea programului ungar al Cardurilor Naţionale, care prevede ce oportunităţi vor avea cetăţenii din Belarus şi Rusia pentru intrarea facilitată. „În această dezbatere, cred că cifrele ar trebui să joace un rol important, aşa că am verificat cum stă Europa în această privinţă” – a precizat şeful diplomaţiei ungare. „De exemplu, anul trecut, statele membre ale Uniunii Europene au eliberat peste 2800 00 de permise de şedere pentru cetăţenii belaruşi (…) Dintre acestea, Ungaria a emis 270. Nu 270 000, ci 270 din 280 000. Polonezii au emis 255 000, iar lituanienii, care ne critică constant, au emis şi ei 16 000” – a subliniat politicianul.

„Acelaşi lucru este valabil şi pentru cetăţenii ruşi, anul trecut statele membre ale UE au eliberat 115 000 de permise de şedere pentru cetăţenii ruşi, dintre care germanii au eliberat 21 000, iar spaniolii 20 000. Între timp, noi suntem acuzaţi că subminăm securitatea spaţiului Schengen” – a continuat ministrul.

Politicianul de la Budapesta a menţionat şi o tendinţă interesantă în privinţa eliberării vizelor, arătând că, deşi numărul vizelor eliberate de Ambasada Ungariei din Minsk pentru cetăţenii belaruşi a scăzut în acest an, Germania a aprobat, anul trecut, peste 50 000 de permise de intrare, ceea ce reprezintă o creştere de 13 ori în doi ani, iar Italia a eliberat şi ea 40 000 de vize, o creştere similară, de 13 ori. „Se vede că în Uniunea Europeană faptele continuă să conteze mai puţin şi că se desfăşoară o politică externă dogmatică, ideologică şi stigmatizantă. Din această cauză, Uniunea Europeană este în minoritate aici, la New York, din această cauză oficialii UE nu sunt luaţi în serios la New York şi, din această cauză, ţările din afara Europei preferă să negocieze cu statele membre raţionale” – a concluzionat ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.