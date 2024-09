Péter Szijjártó: Scopul guvernului maghiar este ca toată lumea din ţară să simtă succesul strategiei de investiţii

Mohács, luni, 2 septembrie 2024 (MTI) - Este un obiectiv important al guvernului maghiar ca toată lumea din Ungaria să poată simţi succesul strategiei sale de investiţii şi efectele pozitive - sub forma unor noi locuri de muncă, a siguranţei mijloacelor de trai şi al dezvoltării infrastructurii, a declarat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, luni, la Mohács.

La predarea noii investiţii de extindere a capacităţii de la Kronospan-Mofa, şeful diplomaţiei ungare a relatat: compania austriacă din industria lemnului a adus îmbunătăţiri fabricii sale de producţie de plăci fibroase din Mohács în valoare de peste două miliarde de forinţi (5 milioane de euro), iar statul ungar i-a acordat o subvenţie de 286 de milioane de forinţi (57,5 milioane de euro), fiind create 250 de noi locuri de muncă.

Szijjártó a explicat: cu ajutorul echipamentelor nou achiziţionate, fabrica poate ajunge la o capacitate de producţie de 240 000 de metri cubi pe an, mai mult de jumătate din materiile prime fiind achiziţionate de la furnizori din Ungaria, iar aproximativ 90% din produse fiind valorificate pe pieţele de export. „Acesta este ceea ce este, întotdeauna, deosebit de atractiv din punct de vedere economic naţional. Să fie folosite cât mai multe materii prime maghiare posibil, procesarea, valoarea adăugată întâmplându-se tot aici, în Ungaria, iar mai apoi vânzarea tuturor acestor lucruri, în străinătate”, a explicat ministrul de externe.

Péter Szijjártó a subliniat că potrivit celui mai recent clasament al Global Best to Invest, Ungaria are deţine cel mai favorabil mediu investiţional din regiunea Europei Centrale. Oficialul ungar a spus că un obiectiv important al guvernului maghiar este ca toată lumea din ţară să poată simţi succesul strategiei sale de investiţii şi efectele pozitive – sub forma unor noi locuri de muncă, a siguranţei mijloacelor de trai şi al dezvoltării infrastructurii „Practic, pot spune că problema fostei centralizări la Budapesta şi a dezechilibrului Est-Vest a fost remediată, întrucât au avut loc şi încă mai au loc investiţii uriaşe, de ordinul miliardelor de euro, în aşezări mai mici şi mai mari din întreaga ţară”, a afirmat politicianul. „În Ungaria de Est a fost creat, practic, unul dintre noile centre globale ale noii industrii moderne de automobile, iar acum ne-am stabilit obiectivul strategic de a dezvolta sudul Ungariei – cu paşi mari şi prin investiţii majore”, a adăugat ministrul.

În cele din urmă, Péter Szijjártó a subliniat că investiţia actuală contribuie foarte mult la dezvoltarea industriei autohtone a lemnului, care are 14 000 de angajaţi şi o valoare de producţie care se apropie de 500 de miliarde de forinţi (1,27 de miliarde de euro), în timp ce cota de export a sectorului se află mult peste 50%, ceea ce reprezintă o dovadă a competitivităţii sale.

Ministrul de externe a vorbit şi despre faptul că investitorii austrieci şi cooperarea economică dintre cele două ţări au jucat un rol semnificativ în succesul economic al Ungariei din ultimii ani. Potrivit politicianului, Austria este al patrulea partener comercial ca mărime al Ungariei; în Ungaria operează peste 2300 de companii austriece, cu aproximativ 75 000 de angajaţi.