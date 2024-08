Secretar de stat ungar: Şi noi suntem continuatorii efortului primului nostru rege

Cluj-Napoca, marţi, 20 august 2024 (MTI) - Putem spune cu mândrie că şi noi suntem continuatorii efortului primului nostru rege atunci când clădim o comunitate puternică în Bazinul Carpatic, care se declară cu toată inima creştină şi maghiară - a declarat, marţi, la Cluj-Napoca, János Nagy, secretar de stat, coordonatorul Cancelariei Prim-ministrului ungar.

Politicianul a participat la inaugurarea grădiniţei şi creşei de pe strada Donát din Cluj-Napoca, construite cu sprijinul statului ungar. În discursul festiv, rostit la slujba de mulţumire desfăşurată în Biserica Reformată de pe strada Donát, proiectată de arhitectul Makovecz Imre, secretarul de stat a declarat că această comunitate îşi învaţă cu bucurie copiii limba maghiară, îi trimite la grădiniţe şi creşe maghiare.

„Pentru ca mai târziu să fie şi ei parte a unei generaţii care clădeşte mai departe, cu plăcere, cu succes, catedrala maghiarilor” – a explicat János Nagy. La acest efort s-au aliat Guvernul naţional al Ungariei şi Eparhia Reformată din Ardeal, a adăugat politicianul.

Secretarul de stat a amintit povestea celor doi muncitori care sparg piatră: unul spunea că sparge piatră, celălalt că ridică o catedrală. Secretarul de stat a subliniat că povestea reflectă două viziuni diferite: în prima, munca este o povară, fără un scop nobil care să-l inspire pe cel ce o desfăşoară, fie că e vorba de naţiune, patrie, familie sau Dumnezeu. În contrast, cei care împărtăşesc cea de-a doua viziune ştiu că, deşi aparent sparg piatră, în realitate clădesc o catedrală. „În Ungaria şi în Transilvania, astăzi, această a doua viziune este cea mai pronunţată” – a afirmat János Nagy, şi a subliniat că cei prezenţi ridică o catedrală.

Cei care construiesc în acest fel nu sunt singuri, a continuat politicianul, deasupra lor se înalţă „catedrala frumoasă şi milenară a maghiarilor”, a cărei piatră de temelie a fost pusă acum 1024 de ani, de regele Sfântul Ştefan. Secretarul de stat i-a încurajat pe cei prezenţi să continue să spargă piatra, deoarece din aceste pietre sparte şi cioplite vor putea construi „o Europă mai puternică, mai primitoare şi mai paşnică”.

„Noi am creat acum o casă, dar odată cu aceasta construim, de fapt, o patrie” – a afirmat Béla Kató, episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal. Acesta a amintit că în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, eparhia a inaugurat în fiecare an, cu excepţia anilor pandemiei, o clădire nouă sau renovată. „Şi în acest an, Dumnezeu ne-a dăruit sursa bucuriei”, a afirmat episcopul, referindu-se la clădirea de lângă biserică, ultima din cele 23 de investiţii realizate în cadrul Programului de dezvoltare a grădiniţelor, subvenţionat de statul ungar şi supravegheat de Eparhia Reformată din Ardeal.

„Am aşteptat acest moment, acest deceniu, de 100 de ani, ca să ne reconstruim viaţa, să construim un adăpost pentru Dumnezeu şi pentru oameni”, a mai explicat episcopul, numind „un moment istoric” recunoaşterea de către ţara-mamă a nevoilor maghiarilor din Transilvania.

În predica sa, Kolumbán Vilmos, episcopul adjunct, a amintit că încă din perioada Principatului Transilvaniei se considera că Biserica Reformată trebuie să îşi asume şi sarcini sociale, inclusiv gestionarea şcolilor. „Tot ce facem, facem cu credinţa că munca noastră are un sens” – a explicat acesta.

Hunor Kelemen, preşedintele UDMR, a subliniat: „Să înveţi şi să vorbeşti în limba maghiară nu este un dezavantaj şi nu poate fi un dezavantaj. Să visezi, să plângi şi să te bucuri în maghiară este viaţa noastră irepetabilă. Să fii maghiar este un lucru bun!”

După salutul lui Gábor Bibza, preotul paroh al Bisericii Reformate din cartierul Mănăştur, şi după programul prezentat de copiii din cartier, clădirea a fost binecuvântată de episcopul Béla Kató.

Anna Horváth, responsabila eparhiei cu programul de construire a grădiniţelor, a declarat pentru agenţia ungară de presă MTI că, în clădire, îşi vor începe, din toamnă, activitatea două grupe de creşă şi, cu speranţă, şi grupa de grădiniţă. Aceasta a precizat că în Cluj-Napoca, unde piaţa imobiliară este foarte competitivă, a fost greu să găsească un loc pentru investiţie, iar în trecut, într-un alt loc, vecinii au împiedicat construcţia. Alegerea clădirii de pe strada Donát a fost facilitată de faptul că aici a funcţionat anterior o grădiniţă, ceea ce a simplificat procesul. Noua clădire modernă, construită în locul aceleia, poate găzdui aproximativ 100 de copii.