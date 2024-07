Tusványos - Organizatorii promit o tabără fidelă valorilor de dreapta şi deschisă spre dialog

Băile Tuşnad, luni, 22 iulie 2024 (MTI) - Consiliul Tineretului Maghiar (MIT) din Transilvania şi Fundaţia Kisebbségekért-Pro Minoritate din Ungaria, organizatorii celei de-a 33-a ediţii a Universităţii de Vară de la Tuşnad (Tusványos), care va începe marţi, promit o tabără dedicată mai multor generaţii, fidelă valorilor de dreapta şi deschisă spre dialog.

Anul acesta, sloganul universităţii de vară cunoscute sub denumirea de Tusványos s-ar putea traduce cu „Pe drumul drept” – care se referă la comunitatea ideologică conservatoare şi de dreapta a fondatorilor, a explicat Krisztina Sándor, director de programe politice la universitatea de vară, pentru agenţia ungară de presă MTI. Seria de evenimente va dura până în zorii zilei de duminică şi va asigura condiţii logistice îmbunătăţite, o dezvoltare în acest sens fiind vizibilă de la an la an, la fiecare ediţie a festivalului, a mai spus aceasta.

Directorul de programe politice a subliniat, totodată, că Tusványos oferă nenumărate oportunităţi pentru o dezbatere deschisă şi constructivă între personalităţi publice şi forţe politice cu opinii diferite, dezbatere care la început s-a manifestat mai ales sub forma unui dialog româno-maghiar, iar în ultimii ani mai degrabă ca un dialog în interiorul comunităţii maghiare.

În acest an, un subiect proeminent îl reprezintă anul electoral, care în România se află abia la jumătatea drumului: mai multe evenimente ale universităţii de vară conferă partidelor maghiare o oportunitate de a-şi desfăşura analizarea şi evaluarea votului din luna iunie şi în faţa publicului. Potrivit directorului de programe politice, este aproape sigur că actorii politici din Transilvania – reprezentanţii Alianţei Maghiare din Transilvania (AMT) şi ai Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) – îşi vor exprima nemulţumirile nerostite până acum, şi că uneori o vor face prin intermediul unor „comentarii mai acide”, dar în acelaşi timp este de aşteptat să fie interesantă şi dezbaterea care va avea loc cu participarea partidelor de opoziţie din Ungaria, o masă rotundă deja tradiţională în cadrul festivalului.

Krisztina Sándor a menţionat că Tusványos este un eveniment politic important nu numai datorită dezbaterilor care au loc în faţa publicului, ci şi pentru că creează o oportunitate excelentă pentru discuţii şi întâlniri informale.

O parte esenţială a programului taberei o reprezintă masa rotundă dedicată politicilor naţionale, care va avea loc vineri dimineaţă şi la care vor participa liderii organizaţiilor maghiare de protecţie a intereselor care îşi desfăşoară activitatea în Bazinul Carpatic, în timp ce sâmbătă va avea loc prezentarea susţinută de premierul ungar Viktor Orbán, respectiv de László Tőkés, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT), pe scena principală din faţa terenului de sport. Moderatorul forumului desfăşurat sub titlul „Pe drumul drept” va fi Zsolt Németh, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Ungariei, unul dintre fondatorii universităţii de vară.

Deşi mass-media se concentrează în primul rând pe declaraţiile actorilor politici, Tusványos este atât o universitate de vară, cât şi un festival, unde pe lângă evenimente politice şi publice mai sunt prezente elemente precum un cort dedicat teatrului, un cort dedicat universităţilor, o scenă a tineretului, o terasă a sportului, precum şi o selecţie bogată de programe de muzică populară şi dansuri populare, a subliniat Krisztina Sándor. Ediţia din acest an operează 34 de locaţii de evenimente în cooperare cu 76 de organizaţii partenere. Participanţii pot afla mai multe despre cele peste 500 de programe cu participarea a aprox. 1000 de vorbitori pe pagina de internet a universităţii de vară sau în aplicaţia mobilă Tusványos.

Krisztina Sándor a relatat că datorită instituţiilor partenere, familiile sunt aşteptate şi la activităţi dedicate copiilor, programe educaţionale şi de divertisment; în acelaşi timp, împletirea taberei studenţeşti şi a forumului politic a făcut din Tusványos un eveniment cu caracter multigeneraţional, un loc în care „au crescut mai multe generaţii”, şi unde fondatorii se întorc, acum, nu numai împreună cu copiii lor, ci unii dintre ei deja cu nepoţii lor.

La forumul de sâmbătă, la care va fi prezent prim-ministrul Ungariei, participarea se va face – la fel ca anul trecut – cu o înregistrare prealabilă, în rest tabăra poate fi vizitată de către oricine: înainte de ora 16 intrarea este liberă, iar cei care sosesc după această oră, pentru distracţie, vor achiziţiona o brăţară cu o singură intrare (30 de lei) sau una pentru toată săptămâna (120 de lei).

Deşi deschiderea oficială va avea loc abia miercuri dimineaţă, programul concertelor va începe deja în ziua zero, marţi, pe scena mare din Tusványos – cu concertele Blahalouisiana şi Bagossy Brothers Company. Miercuri, pe scena mare vor urca Magashegyi Underground şi Honeybeast, joi, Szabó Balázs Band şi Ákos, iar vineri, Nagy Feró şi Beatrice, precum şi legendele rockului maghiar, Kalapács József, Rudán Joe şi Varga Miklós. Sâmbătă, pe scenă vor evolua 4S Street şi Kowalsky meg a Vega.