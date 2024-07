Péter Szijjártó: Atât Ungaria, cât şi China consideră că eforturile de pace trebuie multiplicate

Budapesta, marţi, 16 iulie 2024 (MTI) - Ungaria şi China consideră că trebuie multiplicate eforturile diplomatice care vizează pacea, ONU având o responsabilitate deosebit de mare în acest sens - a declarat marţi, la New York, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, după o conversaţie telefonică cu omologul său chinez.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, în urma convorbirii telefonice cu omologul său chinez, ministrul a declarat: împreună cu Wang Yi au fost de acord asupra necesităţii intensificării eforturilor de pace, ONU având o responsabilitate deosebit de mare în acest sens.

„ONU trebuie în sfârşit să-şi spună cuvântul, trebuie în sfârşit să-şi asume un rol ONU nu se poate ascunde în clădirea sa confortabilă din New York, ci trebuie să ia o poziţie clară pentru redeschiderea canalelor diplomatice” – a precizat el.

Ministrul a reamintit că organismul mondial a fost creat tocmai pentru a oferi posibilitatea dialogului între părţi aflate în conflict.

El a spus că, în ultima vreme, „toţi politicienii pro-război din Europa s-au luat” de guvernul ungar, iar acest lucru – în opinia sa – este un alt rezultat pozitiv al misiunii de pace a Ungariei, deoarece aceştia au trebuit astfel să se dezvăluie.

„Cu toţi ne-au şi atacat, dar asta nu ne împiedică să ne continuăm misiunea de pace” – a subliniat el.

Péter Szijjártó a mai spus că se va întâlni cu ministrul rus de externe, cu secretarul general adjunct al ONU responsabil pentru pace şi cu preşedintele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii.

„Acest război din Ucraina a provocat un imens dezastru umanitar, noi, maghiarii, am putut vedea acest lucru. Am primit mai mult de un milion de refugiaţi, vedem familiile distruse, am vedem operaţiunile de recrutare cu forţa, inacceptabile, care încalcă toate drepturile omului” – a relatat ministrul.

De asemenea, el a considerat periculos faptul că lumea occidentală ignoră practic riscul escaladării şi ia decizii în ciuda acestui risc, de exemplu în privinţa transferurilor de armament.

El a mai spus că a fost contactat şi de omologul său iranian în vederea unei întâlniri, iar guvernul ungar „crede în puterea diplomaţiei, chiar şi atunci când trebuie să discutăm cu cei cu care avem mai multe puncte de dezacord, decât puncte de acord”.