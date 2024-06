EURO-2024 - Selecţionerul naţionalei ungare de fotbal: Nu m-am bucurat de acest Campionat European

Weiler-Simmerberg, joi, 27 iunie 2024 (MTI) - După eliminarea echipei naţionale de fotbal a Ungariei din faza grupelor, selecţionerul Marco Rossi a declarat că, dacă ar schimba câteva lucruri în pregătirea pentru Campionatul European, acestea ar fi doar detalii minore.

„Nu am vorbit cu nimeni după meciurile de miercuri care ne-au pecetluit soarta. Trei zile am aşteptat rezultatele fără să facem nimic. La acest nivel, oricine poate învinge pe oricine dacă o echipă nu dă tot ce are mai bun. De aceea Georgia a putut învinge Portugalia sau Slovenia a reuşit să obţină un punct împotriva Angliei”, a început evaluarea sa selecţionerul italian, care deţine şi cetăţenia maghiară, la conferinţa de presă de joi.

„Bineînţeles că suntem dezamăgiţi, pentru că, faţă de turneul continental anterior, am obţinut cu un punct mai mult, dar am ieşit din nou încă din faza grupelor.”

Selecţionerul, în vârstă de 59 de ani, vizibil abătut, a declarat că acum îi este greu să vorbească despre viitor pe termen scurt sau lung, că are nevoie mai întâi de odihnă pentru a-şi limpezi complet mintea. După cum a explicat, nu s-a bucurat deloc de acest Campionat European, din cauza începutului defectuos, ceea ce a făcut ca turneul să fie mult mai stresant pentru el decât cel de acum trei ani. Specialistul a apreciat că în meciul de deschidere împotriva Elveţiei, după prima repriză teribilă, echipa Ungariei a reuşit să se ridice şi să evolueze mai bine în continuare.

„La acest nivel, împotriva unor astfel de adversari, trebuie să începem bine şi să terminăm şi mai bine seria de meciuri. Dar, în general, nu vreau să critic jucătorii, deoarece au făcut tot ce le-a stat în putinţă. Trebuie să vedem că mai mulţi dintre ei nu au ajuns la turneu în cea mai bună formă, acesta fiind unul dintre motivele pentru care nu am ajuns mai departe”, a explicat Rossi, care a răspuns la întrebarea agenţiei ungare de presă MTI, şi a afirmat că pentru o calificare reuşită la Cupa Mondială, echipa naţională trebuie să se dezvolte în mai multe aspecte ale jocului, dar cel mai important va fi ca jucătorii să fie în formă maximă şi din punct de vedere al jocului.

Rossi a fost de acord cu faptul că Roland Sallai, ales cel mai bun jucător ungur în al treilea meci din grupă, a oferit cea mai bună performanţă la acest Campionat European şi consideră că atacantul de la Freiburg este deja pregătit să facă un pas în cariera sa, deşi acest lucru nu depinde de el.

Singurul moment de bucurie pentru Rossi a fost fluierul final al meciului câştigat cu 1-0 împotriva Scoţiei, dar şi această fericire a fost de scurtă durată.

Echipa Ungariei a încheiat turneul cu trei puncte şi un golaveraj de minus trei (2-5), după două înfrângeri cu două goluri împotriva Elveţiei şi a gazdelor germane, şi o victorie cu 1-0 împotriva Scoţiei, graţie golului marcat de Kevin Csoboth, în minutul 100. Pe tabela echipelor clasate pe locul trei în grupe, au terminat pe locul cinci, ratând la limită optimile de finală.