CNA a sancţionat un furnizor de servicii media din România în urma notificării autorităţii omoloage din Ungaria

Budapesta, joi, 13 iunie 2024 (MTI) - Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), omologul din România al Consiliului Media din Ungaria, a sancţionat cu avertisment un furnizor de servicii media aflat sub autoritatea sa pentru aplicarea incorectă a clasificării pe grupe de vârstă, în urma unei notificări a Consiliului Media din Ungaria - a informat, joi, Autoritatea Naţională pentru Media şi Infocomunicaţii (NMHH) din Ungaria, agenţia ungară de presă MTI.

Potrivit documentului, în urma unei sesizări din partea unui telespectator, Autoritatea media din Ungaria a examinat episodul difuzat în data de 26 ianuarie 2024, între orele 15:00 şi 16:05, al serialului „The Hot Spot”, difuzat de furnizorul de servicii media FEM3. Examinarea primului episod a relevat că serialul recomandat „pentru copiii sub 12 ani, cu acordul şi sub supravegherea părinţilor” ar fi trebuit să fie clasificat conform reglementărilor ungare ca „nerecomandat pentru copiii sub 16 ani” din cauza conţinutului naturalist, înfricoşător şi tulburător. Prin urmare, episodul ar fi trebuit să fie difuzat exclusiv între orele 21:00 şi 05:00, conform categoriei a IV-a de vârstă, de către furnizorul de servicii media SC CEE Broadcasting co SRL, înregistrat în România.

CNA a constatat că furnizorul de servicii media nu a respectat reglementările române relevante privind administrarea în domeniul mass-media şi, prin urmare, a aplicat o sancţiune de avertisment. Furnizorul de servicii media a indicat că a eliminat definitiv episoadele respective din oferta sa de programe – se arată în comunicat