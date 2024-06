Alegeri 2024 - Viktor Orbán: În Europa au câştigat partidele pacifiste (partea a II-a)

Referitor la situaţia de după alegerile pentru Parlamentul European, Viktor Orbán a declarat că, dacă cele două grupuri de dreapta, cea a Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni şi Grupul Identitate şi Democraţie, se înţeleg, şi Fidesz-KDNP li se alătură, atunci dreapta va termina pe locul doi, doar Partidul Popular European se va situa înaintea lor. Însă, dacă reuşesc să creeze o dreaptă puternică, "aceasta va avea o atracţie gravitaţională" astfel încât şi membri din Partidul Popular European ar putea trece la ei. "Este nevoie de un acord între cei mari, iar dacă acesta se va realiza, va deschide o cale clară şi directă pentru Fidesz" - a declarat prim-ministrul.

Acesta a mai afirmat că la alegerile locale au avut rezultate mai bune decât se aşteptau, dar a dorit să păstreze totul şi să câştige încrederea locuitorilor din cât mai multe localităţi. Premierul a adăugat că au recâştigat patru municipii, dar au pierdut trei, iar în toate consiliile judeţene au devenit de departe cei mai puternici. „În 20 de judeţe am rămas forţa politică dominantă, în sectoarele din Budapesta am terminat la egalitate, am pierdut unul şi am recâştigat unul” – a detaliat acesta.

Referitor la retragerea Alexandrei Szentkirályi, candidata pentru funcţia de primar general al capitalei din partea Fidesz, aceasta a declarat că, în opinia ei, „dacă rămân toţi trei în cursă, atunci nu va fi nicio schimbare în Budapesta”. Alexandra Szentkirályi a sugerat „să încercăm şansa care se deschide prin retragerea sa” – a adăugat prim-ministrul.

Acesta a subliniat că în Budapesta este nevoie de foarte multă muncă, deoarece oraşul se află într-o situaţie de faliment financiar. „Este nevoie de multă muncă pentru ca locuitorii din Budapesta să trăiască într-un oraş aşa cum merită” – a afirmat Viktor Orbán.