Alegeri 2024 - Viktor Orbán: Am câştigat două alegeri astăzi

Budapesta, luni, 10 iunie 2024 (MTI) - La Budapesta şi în Ungaria au avut loc două alegeri, şi le-am câştigat pe ambele, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, preşedintele Fidesz, în noaptea de duminică spre luni, la Budapesta, în locaţia în care partidele de guvernământ au aşteptat rezultatele.

Viktor Orbán a mulţumit tuturor alegătorilor din Ungaria care au decis să participe la alegerile duble.

Premierul a relatat că duminică, în Ungaria prezenţa la vot la alegerile locale şi pentru Parlamentul European a fost de 57%. „Democraţia vă mulţumeşte de întrebare: se simte bine, iar acesta este un record bun”, a apreciat prim-ministrul.

Orbán a felicitat UDMR, care a atins pragul necesar de 5% într-o „luptă de viaţă şi de moarte”.

Şeful de guvern a adăugat că la Budapesta şi în Ungaria au avut loc două alegeri, iar ei le-au câştigat pe ambele. „În plus, aceste victorii au fost înregistrate într-o situaţie de război, într-o luptă grea”, a spus Viktor Orbán.

Premierul ungar a subliniat că împreună cu cea de la Budapesta, în Ungaria există douăzeci de consilii judeţene, şi le-au câştigat pe toate. Am pierdut trei municipii şi am câştigat patru, per total am ieşit bine şi aici, a menţionat Orbán.

În ceea ce priveşte Budapesta, premierul a spus că mai trebuie aşteptate rezultatele finale ale alegerilor pentru postul de primar. Alexandra Szentkirályi a avut dreptate: singura şansă de a scăpa de primarul care a condus până acum Budapesta a fost decizia de retragere a candidatului Fidesz-KDNP, a declarat Orbán.

În ceea ce priveşte sectoarele capitalei, premierul a relatat că partidele de guvernământ au pierdut un sector şi au redobândit un altul.

Astăzi, în Ungaria, oamenii au spus clar că vor pace, a subliniat Viktor Orbán.

Premierul a spus că mesajul şi conţinutul politic al alegerilor pentru Parlamentul European pot fi formulate astfel: oamenii din Ungaria au transmis un mesaj clar, şi anume că vor pace; dacă dacă trebuie să aleagă între război şi pace, atunci aleg pacea.

Viktor Orbán a adăugat că politica guvernamentală pro-pace a primit o confirmare. Şeful de guvern a declarat, de asemenea, că în calitate de prim-ministru se poate angaja ca în urma acestei mandatări obţinute, guvernul maghiar să lupte cu o putere dublată pentru a ţine Ungaria în afara războiului.

„Rezumând rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European, putem transmite asta într-o telegramă la Bruxelles, în care scrie astfel: stop migraţie, stop gender, stop război, stop Soros, stop Bruxelles”, a spus Orbán.

Şeful guvernului de la Budapesta a remarcat că Dumnezeu are simţul umorului, pentru că „a scos partidul Momentum din istoria Ungariei” tocmai în anul Olimpiadei de la Paris.

Orbán a declarat, totodată, că poporul maghiar a spus-o clar: cei care la Bruxelles se întorc împotriva ţării lor vor fi pedepsiţi. Cei care lucrează împotriva ţării lor nu sunt doriţi, cu toţii au pierdut voturile, a spus politicianul maghiar.

Viktor Orbán a mulţumit activiştilor Fidesz şi KDNP pentru „munca fantastică” pe care au desfăşurat-o în ultimele şaizeci de zile, respectiv zilele trecute. Ziua celor un milion de întâlniri de sâmbătă va rămâne un record european pentru o lungă perioadă de timp, poate că nu mai mult de doi ani, a remarcat premierul.

Viktor Orbán le-a transmis adepţilor, voluntarilor şi activiştilor şi tuturor celor care au luptat pentru faptul că au învins vechea şi noua opoziţie, şi că indiferent de cum se numeşte opoziţia actuală, ei vor fi întotdeauna învinşi, din nou şi din nou.

„Dumnezeu mai presus de noi toţi, Ungaria înainte de toate, hai, Ungaria, hai, maghiari!” – şi-a încheiat discursul Viktor Orbán.