Viktor Orbán: Doar cei care votează cu Fidesz votează pentru pace (partea I)

Budapesta, vineri, 3 mai 2024 (MTI) - Prim-ministrul ungar Viktor Orbán se teme că Europa va fi implicată în război şi a vorbit despre asta vineri, în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!". Politicianul a afirmat că miza alegerilor pentru Parlamentul European este: câte voturi vor obţine forţele pro-război şi câte voturi vor obţine forţele pro-pace? În Ungaria, doar cei care votează cu Fidesz votează pentru pace; cei care votează cu stânga votează pentru război, a spus premierul maghiar.

În interviul acordat, prim-ministrul a spus că Europa se joacă cu focul şi face echilibristică la limita dintre pace şi război.

Războiul durează de doi ani, liderii europeni se tot gândesc de doi ani la strategii şi sancţiuni, îi tot ia valul, şi nu dinspre război spre pace, ci dinspre pace spre război. Acest lucru este extrem de periculos şi sunt îngrijorat pentru viitorul Europei, a spus Orbán.

Amintind de Războaiele Iugoslave, premierul maghiar a spus că are experienţe personale despre cum este „când simţi peste ceafă vântul războiului”. În astfel de cazuri trebuie să gândeşti la rece, motiv pentru care nu se alătură acelor declaraţii care tratează războiul drept „o întâlnire la un ceai, într-o după-amiază oarecare”.

Viktor Orbán a amintit că, potrivit lui Josep Borrell, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate al Uniunii Europene, un război european extins nu mai este doar o fantezie, în timp ce ministrul polonez de externe a spus că nu există o soluţie diplomatică pentru acest război, ci ea poate fi rezolvată numai cu forţă militară brută.

Potrivit premierului, aceste fraze acoperă intenţii reale, „nu sunt doar bule de săpun în comunicare”.

Şeful guvernului de la Budapesta a vorbit şi despre faptul că Ungaria a aderat la NATO în 1999, iar a doua zi a trebuit să treacă deja printr-un „botez al focului”, pentru că organizaţia a decis să atace Serbia, iar Ungaria a trebuit să furnizeze active, în primul rând aeroporturi.

Viktor Orbán a relatat că americanii au avut în plan ca pe lângă frontul de sud să deschidă şi un front nordic, lângă graniţa cu Ungaria, unde americanii aveau idei militare specifice despre ce ar trebui să facă Ungaria. Eu am refuzat acest lucru, şi astfel am reuşit să ţin Ungaria în afara războiului, a explicat premierul maghiar.

Ungaria a fost forţată de două ori într-un război care a pecetluit în mod tragic viitorul ţării, a spus premierul. Noi nu am vrut să participăm nici la Primul Război Mondial, nici la cel de-al Doilea Război Mondial; am fost forţaţi să participăm la ambele, şi până la urmă, am fost printre cei care au plătit cel mai mare preţ pentru asta, a relatat şeful de guvern.

Viktor Orbán a declarat că guvernul maghiar nu va permite ca Ungaria să fie forţată într-un război şi pentru a treia oară, un război la finalul căruia maghiarii să aibă de plătit un preţ mare şi să sufere pierderi uriaşe. Ne vom menţine poziţia pro-pace, a afirmat Orbán.

Trebuie să găsim o soluţie europeană de securitate care să includă şi ruşii, şi în care toată lumea să se simtă în siguranţă, pentru că asta poate garanta că nu va izbucni un conflict armat, a spus premierul maghiar.

Viktor Orbán a vorbit şi despre faptul că experienţele de război sunt diferite în cele două părţi ale continentului. „Europa Centrală a avut de pierdut de pe urma fiecărui război, Europa de Vest a câştigat de pe urma fiecărui război” – cu preţul suferinţei, dar acesta din urmă a ieşit învingător din conflict, a afirmat prim-ministrul ungar.

Experienţa noastră istorică cu războiul este că de pe urma sa nu ai decât de pierdut, a spus Viktor Orbán, rezumându-şi poziţia astfel: „cu cât eşti mai aproape de zona de război, cu atât preţul plătit este mai mare”.

Prim-ministrul maghiar a subliniat că guvernele din toată Europa, iar acum, chiar şi cele din America, sunt pro-război; de aceea se doreşte o schimbare de guvern în Ungaria, „ca să se formeze un guvern de război în Ungaria, ca să se formeze un guvern pro-război”.