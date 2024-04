Péter Szijjártó: La Sankt Petersburg a început producţia vasului reactorului pentru centrala nucleară Paks 2

Budapesta, vineri, 26 aprilie 2024 (MTI) - Producţia uneia dintre cele două echipamente nucleare de mari dimensiuni care sunt necesare pentru extinderea centralei nucleare de la Paks, a capcanei de topire a zonei, a fost finalizată deja, iar acum, la Sankt Petersburg a început producţia vasului reactorului, ceea ce reprezintă o adevărată piatră de hotar în privinţa extinderii centralei nucleare de la Paks, a anunţat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, vineri, la Budapesta.

Întrebat de jurnalişti în cadrul conferinţei de presă susţinute împreună cu omologul său ceh, Jan Lipavsky, şeful diplomaţiei ungare a relatat că dintre cele mai critice două elemente, una – capcana de topire a zonei – a fost finalizată deja, iar aceasta urmează să fie livrată în Ungaria încă în această vară, ceea ce depăşeşte aşteptările anterioare.

„Operaţiunea în sine nu va fi una simplă, deoarece greutatea echipamentului este echivalentă cu cea a şaisprezece aeronave Airbus”, a explicat ministrul de externe.

Este o veste bună, iar din punctul de vedere al extinderii centralei nucleare de la Paks, o adevărată piatră de hotar, că la Sankt Petersburg a început ieri şi producţia celuilalt echipament nuclear pentru realizarea căruia este nevoie de mai mult timp, şi anume vasul reactorului, a mai spus Péter Szijjártó.

„Vasul reactorului este acea parte a centralei nucleare în care are loc reacţia în lanţ, adică este inima centralei, iar producţia a început ieri într-una dintre cele mai mari fabrici de forjă automatizată din Europa, cea de la Sankt Petersburg”, a specificat politicianul maghiar.

„Acesta este un dispozitiv uriaş. Are 11 metri înălţime şi 4,5 metri diametru, grosimea peretelui este de 30 de centimetri şi va cântări 330 de tone. Greutatea pieselor turnate este de 600 de tone, aşadar este o muncă uriaşă. Piesa în sine va fi formată sub o presiune de 12 000 de tone, trebuie să fie funcţional cel puţin 60 de ani, la 330 de grade Celsius şi sub 162 de bari presiune”, a adăugat Péter Szijjártó.

Potrivit ministrului, şi acest lucru demonstrează că în privinţa investiţiei de la Paks, lucrările se desfăşoară potrivit graficului, astfel încât la începutul deceniului următor ambele blocuri noi să poată fi conectate la reţea.

Péter Szijjártó a subliniat că Ungaria va face, astfel, un pas uriaş în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării sale cu energie.