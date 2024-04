Szijjártó: Succesul pe pieţele de export nu este posibil fără dezvoltare şi reînnoire continuă

Budapesta, luni, 8 aprilie 2024 (MTI) - Succesul pe pieţele de export, în special în sectoarele cu utilizare intensivă a tehnologiei, nu este posibil fără o dezvoltare şi o reînnoire continuă, iar guvernul va oferi tot sprijinul pentru factorii din acest sector, a declarat, luni, la Szeged, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului remis de MAE ungar, ministrul a subliniat că dezvoltarea companiei de telecomunicaţii Optiwella, în valoare de 860 de milioane de forinţi (2,2 milioane euro) a dus la crearea unei noi generaţii de servicii şi capacităţi de producţie în cadrul uzinei, care prelucrează şi recondiţionează diverse dispozitive, ceea ce a fost necesar pentru a îmbunătăţi competitivitatea internaţională. Proiectul a beneficiat din partea statului de o subvenţie de 500 de milioane forinţi (1,28 milioane euro).

„Acest lucru a permis companiei să ţintească pieţe europene şi nord-americane, nu doar pe cele din Orientul Îndepărtat şi America Latină. În plus, aceste evoluţii deschid posibilitatea ca societatea să se alăture lanţului global de aprovizionare cu cipuri, pe lângă cel al telecomunicaţiilor, şi în alte sectoare inovatoare, cum ar fi cel al industriei de maşini”, a declarat şeful diplomaţiei ungare.

Acesta a mai subliniat că fără dezvoltare şi reînnoire continuă, succesul pe pieţele de export, unde concurenţa este din ce în ce mai acerbă, nu este posibil. Péter Szijjártó a precizat că acest lucru este valabil în special în sectoarele cu utilizare intensivă a tehnologiei, cum ar fi telecomunicaţiile.

„Totodată, putem vedea că în Ungaria s-au dezvoltat capacităţi foarte puternice în domeniul telecomunicaţiilor şi în alte sectoare digitale”, a afirmat politicianul de la Budapesta.

Ministrul a amintit că, în timpul pandemiei, a existat o dezbatere acerbă cu privire la măsurile de politici economice dezirabile care trebuie luate, adversarii guvernului dorind să readucă politicile bazate pe ajutoare în locul sprijinului pentru investiţii.

„După o lungă dezbatere, am respins acest lucru şi am preferat mai degrabă să fim implicaţi în finanţarea prevenirii şomajului, decât în finanţarea şomajului”, a explicat Szijjártó.

În acest scop – a adăugat politicianul – Guvernul a continuat să sprijine cu mare elan societăţile care investesc.

„Prin urmare, prin Programul naţional de protecţie a exporturilor ne-am stabilit ca obiectiv să protejăm capacităţile de export ale companiilor ungare, să protejăm pieţele de export ale companiilor din Ungaria şi să sprijinim companiile ungare în descoperirea de noi pieţe de export”, a concluzionat ministrul.

Acesta a subliniat că 43 de companii au fost sprijinite în cadrul programului cu o sumă totală de 64 de miliarde de forinţi (164,3 milioane euro), ceea ce a dus la investiţii în valoare de 130 de miliarde de forinţi (333,74 milioane euro).

„Iar dovada că măsura a fost bună este demonstrat de faptul că, din 2020, în fiecare an, am depăşit recordul naţional de export (.) Iar acum am ajuns în punctul în care, deşi suntem doar pe locul 95 în lume în ceea ce priveşte populaţia, am urcat pe locul 33 în ceea ce priveşte performanţa la export”, a concluzionat ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.