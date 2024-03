Centrul pentru Drepturi Fundamentale şi-a deschis primul birou în străinătate, la Madrid

Madrid, joi, 21 martie 2024 (MTI) - Centrul pentru Drepturi Fundamentale, institut de analiză şi cercetare juridică cu sediul la Budapesta, şi-a deschis miercuri primul birou în străinătate în capitala Spaniei.

„Misiunea noastră este să colaborăm pentru revenirea epocii de aur în ţările noastre. Şi sunt convins că acest lucru nu se poate întâmpla altfel decât prin construirea unei aşa-numite epoci de aur a dreptei, care ne va da puterea şi capacitatea de a ne păstra civilizaţia occidentală” – a declarat directorul general Miklós Szánthó în discursul său.

El a subliniat: de-a lungul istoriei lor milenare, maghiarii au învăţat că ceea ce pare imposibil astăzi mâine poate fi un lucru natural.

„Noi, popoarele din Europa Centrală, am simţit pe propria piele ce înseamnă a triumfa asupra răului aparent invincibil, totalitarismul comunist, şi am reuşit. Iar astăzi poate părea la fel de imposibil să învingem spălarea creierelor pe bază ideologică, practicată de forţele de stânga la un nivel ce nu ţine cont de naţiuni, totuşi, în Ungaria am reuşit acest lucru” – a declarat el.

Directorul general al Centrului pentru Drepturi Fundamentale a subliniat că maghiarii au demonstrat că pot apăra familiile împotriva „iernii demografice” şi a imigraţiei ilegale, pot apăra copiii împotriva lobby-ului LGBTQ, precum şi tradiţiile iudeo-creştine şi gândirea lucidă împotriva ideologiei woke.

Miklós Szánthó a menţionat că, în luna aprilie, va avea loc cea de-a treia ediţie a conferinţei Conservative Political Action Conference (CPAC), cea mai importantă reuniune a forţelor de dreapta de pe continent, şi că se fac eforturi pentru a extinde alianţa şi asupra dreptei din Peninsula Iberică.

La ceremonia de inaugurare a luat cuvântul Pepa Rodríguez de Millán, liderul grupului parlamentar al partidului spaniol de dreapta Vox, care a lăudat Ungaria pentru că menţine în focus protecţia vieţii, bunăstarea familiilor şi sprijinirea naşterilor.

El a declarat: Centrul pentru Drepturi Fundamentale a făcut posibilă susţinerea relaţiilor strânse care vor aduce beneficii ambelor ţări, precum şi Europei şi întregii regiuni iberice.

„Am fost cu toţii defăimaţi de presă, de stânga şi de birocraţii europeni, cărora nu le place suveranitatea ţărilor. Dar nu există nimic mai sănătos decât să apărăm ceea ce ne aparţine: viaţa, familiile şi naţiunea ameninţată de ideologii subversive şi ostile” – a declarat politicianul.