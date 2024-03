Péter Szijjártó: Guvernul democrat american pro-război, pro-gender şi pro-migraţie şi-a continuat campania de minciuni împotriva Ungariei

Budapesta, joi, 14 martie 2024 (MTI) - Ieri, guvernul democrat american pro-război, pro-gender şi pro-migraţie şi-a continuat campania de minciuni împotriva Ungariei - a declarat joi ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, pe pagina sa de socializare.

Ministrul a scris: „De data aceasta, consilierul principal pentru securitate naţională s-a alăturat corului. Declaraţia lui Jake Sullivan a arătat clar că democraţilor americani le este greu să accepte că în mijlocul mării liberale progresiste europene există încă o insulă pe care declarăm cu mândrie: no war, no gender, no migration!”

Rămânem fermi susţinători ai păcii, ai protejării familiilor de propaganda agresivă de gen şi nu vom lăsa să intre migranţii ilegali. Fie că le place sau nu democraţilor americani! – a adăugat Péter Szijjártó în postarea sa de pe reţeaua de socializare.