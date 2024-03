Viktor Orbán: Condiţiile pentru o politică economică stabilă sunt întrunite (partea a 3-a)

Budapesta, luni, 4 martie 2024 (MTI) - Despre balanţa de profit a Ungariei, Viktor Orbán a spus că se îmbunătăţeşte, dar nu este adecvată. Astăzi, în Ungaria, companiile scot din ţară 4-6 miliarde de euro din profitul generat, însă o interdicţie a exportului de profit ar face să nu existe investiţii, a explicat premierul.

Potrivit prim-ministrului: singura modalitate în care această deschidere să nu reprezinte o problemă este ca afacerile maghiare să genereze suficient profit prin investiţiile lor în străinătate şi să aducă acasă nişte sume la fel de mari.

Viktor Orbán a relatat: astăzi, investiţiile în străinătate aduc, în medie, 1,3-1,5 miliarde de euro, cărora li se pot adăuga 1-1,5 miliarde de euro reprezentând transferuri UE, ceea ce înseamnă că aici sunt aproximativ 3 miliarde de euro, iar dincolo, 4-6 miliarde de euro.

Din punct de vedere al viitorului, Orbán a numit importantă sprijinirea acelor holdinguri naţionale care sunt capabile să genereze profit în străinătate şi să îl aducă acasă, egalând balanţa de profit – referindu-se, aici, la Mol, la OTP, precum şi la domeniul imobiliar, cel al infocomunicaţiilor şi al industriei militare.

Dacă există finanţare şi sprijin pentru investiţii efectuate în străinătate, respectiv există antreprenori care au produse şi servicii competitive, aceştia trebuie să investească, altfel balanţa de profit nu va fi restabilită niciodată şi vom avea mereu „senzaţia că suntem furaţi, exploataţi” a remarcat prim-ministrul maghiar.

Referitor la reducerea deficitului bugetar, care a crescut la 6,5%, Viktor Orbán a spus: atunci când este creat graficul în acest sens trebuie combinate multe aspecte, pentru că guvernul maghiar nu vrea ca dezvoltarea economică să se oprească, nu vrea să retragă resurse din economie, nu vrea să rişte nivelul de trai care a fost deja atins şi nu vrea să renunţe la sistemul prin care oferă sprijin pentru familiile cu copii şi pentru cheltuielile cu utilităţile.

Confirmând spusele ministrului de finanţe Mihály Varga, Viktor Orbán a anunţat că guvernul intenţionează ca în 2024 să reducă deficitul de la 6,5% la 4,5%, în următorul an, la 3,7%, iar apoi, la 2,9%. Prim-ministrul a atras atenţia şi asupra faptului că Uniunea Europeană acum revine la funcţionarea economică reglementată după ce a avut de suferit în urma epidemiei de coronavirus, iar potrivit avizului miniştrilor de finanţe din UE, vor acorda din nou patru ani tuturor ţărilor pentru a menţine deficitul bugetar sub 3% şi datoria naţională sub 60%.

Dacă, dintr-un motiv sau altul, timp de trei ani Ungaria nu ar reuşi să menţină ritmul menţionat, tot ar mai exista „un an de rezervă” pentru a face acest lucru fără riscul unor represalii şi sancţiuni din partea Uniunii Europene, a explicat Orbán.

Premierul a specificat că nu fac planuri B din principiu, însă trebuie să te pregăteşti pentru o astfel de situaţie; dacă nu cu planuri, măcar cu nişte idei.

Aici, premierul a amintit de ceva ce a citit într-o carte despre Revoluţia Maghiară de la 1848-49, când comandantului de pe teritoriile secuieşti i se raportează că sunt complet înconjuraţi, iar comandantul răspunde că aceasta este cea mai bună veste.

„De ce? Ei bine, pentru că atunci putem ataca în toate direcţiile. Acesta este planul B”, şi-a încheiat discursul Viktor Orbán.