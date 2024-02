Viktor Orbán: Ungaria a reuşit să "iasă nevătămată" din anul 2023, extrem de dificil

Budapesta, sâmbătă, 17 februarie 2024 (MTI) - Prim-ministrul Viktor Orbán a declarat, sâmbătă, la Budapesta, în discursul său privind starea naţiunii, că Ungaria a reuşit să "iasă nevătămată" din anul 2023, extrem de dificil, şi "nu putem fi nemulţumiţi de rezultate".

Pentru al cincilea an trebuie să trăim şi să lucrăm sub presiune şi în condiţii extraordinare care pun la grea încercare oamenii, pentru al cincilea an întreaga ţară şi fiecare familie lucrează din greu pentru a „apăra ceea ce am realizat până acum”, a declarat premierul.

În opinia sa, cel mai important lucru, locurile de muncă, au fost protejate, ba mai mult, niciodată nu au lucrat atât de multe persoane în Ungaria ca acum. Rata de ocupare a forţei de muncă este astăzi de 75%, şi se doreşte şi se va ajunge la 85%, a afirmat şeful executivului de la Budapesta.

Acesta a menţionat că, în Ungaria, potrivit estimărilor, ar putea fi atrase să lucreze încă cel puţin 300 000 de persoane şi, în fiecare an, se întorc acasă mai multe persoane decât cele care sunt dispuse să lucreze în străinătate.

Am reuşit, de asemenea, să protejăm pensiile şi să restabilim cea de-a 13-a pensie, care a fost luată oamenilor de către actuala opoziţie când se afla la guvernare, a declarat Viktor Orbán.

Acesta a mai făcut referire şi la faptul că, în ciuda dificultăţilor, în anul 2023 am reuşit „să-i aducem pe maghiarii de peste graniţe mai aproape de noi, pentru că, până la urmă, suntem un guvern naţional”. Trei poduri au fost construite peste râul Ipoly, trenurile circulă de 10 ori pe zi între Szeged şi Subotica, iar zborurile între Budapesta şi Cluj-Napoca au loc de trei ori pe săptămână, a enumerat premierul.

Inflaţia a fost coborâtă de la un nivel record de 25% la sub 4%, deficitul bugetar a fost menţinut pe o traiectorie descendentă, salariul minim a fost majorat cu 15%, iar salariul minim pentru muncitorii calificaţi cu 10%, a punctat prim-ministrul, adăugând că „nu putem fi deloc nemulţumiţi de rezultate”.

Vorbind despre ţelurile pentru anul 2024, acesta a amintit de anul 2019 când inflaţia a fost de doar 3 procente, economia a crescut cu 5 procente, deficitul bugetar a fost sub 2 procente, datoria publică a fost mult sub 70% şi în scădere, au fost construite 21 000 de locuinţe noi şi s-au născut aproximativ 90 000 de copii. „La astfel de înălţimi ne aflam când a venit pandemia de coronavirus şi acesta este drumul pe care trebuie să revenim în anul 2024”, a subliniat premierul.

Acesta a declarat că, după ce Ungaria şi-a regăsit calea de întoarcere „pe drumul pe care l-a părăsit de nevoie în 2019”, trebuie ţinut cont şi de faptul că între timp lumea s-a schimbat mult. Viitorul aparţine energiei verzi şi, bineînţeles, celor care pot face tranziţia rapid şi în mod rezonabil, a explicat şeful executivului de la Budapesta.

Acesta a explicat că stabilitatea politicii ungare este cunoscută şi recunoscută la nivel mondial, iar pentru oameni, esenţa şi utilitatea acestei stabilităţi este adaptabilitatea rapidă.

Viktor Orbán a precizat că Ungaria se poate adapta cel mai rapid la schimbări. El a mai menţionat că acesta este un avantaj competitiv de neînlocuit, „motiv pentru care îi ustură pe mulţi”.

Potrivit lui Viktor Orbán, tranziţia verde necesită două lucruri: energia verde trebuie produsă şi trebuie stocată. Planurile includ construcţia Centralei nucleare Paks II şi prelungirea duratei de funcţionare a Paks I, „şi vom construi într-un ritm rapid centralele noastre solare mai mici şi mai mari”, a precizat prim-ministrul.

Lumea şi-a dat deja seama că fără energie nucleară nu este posibil să se renunţe la utilizarea combustibililor fosili, iar Bruxelles-ul a acceptat că, mai devreme sau mai târziu, centralele nucleare vor trebui să fie declarate, de asemenea, producătoare de energie verde.

În ceea ce priveşte programul de dezvoltare a energiei solare, acesta a declarat că toate planurile şi recordurile au fost depăşite, Ungaria dispune de peste 5 600 de megawaţi de capacitate fotovoltaică şi există 255 000 de gospodării cu minicentrale familiale. Acest lucru înseamnă că 15% din consumul de energie este acum generat de panouri fotovoltaice, a explicat şeful executivului de la Budapesta.

Acesta a subliniat că, după mult timp, pentru prima dată, Ungaria nu mai este în urma unei revoluţii tehnologice, ci conduce revoluţia globală şi astfel îşi salvează fabricile de automobile.

În lumea occidentală, multe fabrici de automobile sunt închise şi relocate, „acest lucru trebuie evitat în Ungaria”. La Győr, a fost doborât un record de 10 ani în ce priveşte producţia de maşini, la Kecskemét a început producţia de maşini electrice de top, la Debrecen se va produce o maşină electrică care nu există încă pe piaţa mondială, cel mai mare producător de maşini electrice din lume îşi aduce prima fabrică europeană la Szeged, iar cei de la Szentgotthárd pot, de asemenea, să se liniştească, deoarece vor începe să producă motoare electrice, a enumerat premierul.

Acesta a mai adăugat că valoarea producţiei industriei auto a Ungariei este de peste 13 000 de miliarde de forinţi (33,43 miliarde euro). Există câteva domenii în care Ungaria are succes la nivel mondial, cum ar fi: industria farmaceutică, producţia de seminţe, industria alimentară, infocomunicaţiile şi producţia de automobile, a declarat prim-ministrul, şi a mai adăugat că acesta este motivul pentru care tranziţia la automobilele ecologice, în Ungaria, este un uriaş succes tehnologic şi politic. Politicianul a mai precizat că nu suntem aşa de bogaţi încât să putem renunţa la oricare dintre industriile noastre. Devenim un centru de greutate politic, economic, cultural şi comercial inevitabil în Bazinul Carpatic, a punctat Viktor Orbán.