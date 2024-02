Péter Szijjártó: Noi investiţii spaniole ar putea veni în Ungaria

Budapesta, marţi, 13 februarie 2024 (MTI) - Se vorbeşte nemeritat de puţin despre rolul investitorilor spanioli în economia ungară, cu toate că 220 de companii spaniole dau de lucru în prezent pentru aproape 50 000 de persoane în Ungaria şi investesc încontinuu - a scris marţi ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, pe pagina sa de socializare.

„Astăzi am purtat discuţii cu şefii companiilor spaniole active în industria auto, turism, transporturi, industria de maşini, aviaţie, precum şi în sectoarele financiar şi energetic, despre noi investiţii în Ungaria” – a anunţat ministrul în postarea sa.

El a precizat: „a fost benefic să ascultăm feedback-ul companiilor spaniole, mai mulţi lideri de afaceri au considerat strategia economică ungară şi politica economică a guvernului drept exemple de urmat. Pentru ei, puterea atractivă Ungariei constă în taxele scăzute, mediul de afaceri favorabil investiţiilor şi forţa de muncă bine pregătită” – a adăugat ministrul.

El a precizat că anul trecut a fost un an extrem de dificil din punct de vedere economic din cauza războiului, a sancţiunilor şi a inflaţiei rezultate pe urma acestora, Ungaria însă a depăşit aceste dificultăţi.

„Am doborât inflaţia, am menţinut tot timpul securitatea energetică şi un nivel record de ocupare a forţei de muncă şi am dovedit că economia ungară poate funcţiona şi fără fonduri europene. Sub aceste aspecte, încrederea companiilor spaniole în Ungaria şi investiţiile lor continue au însemnat un mare ajutor pentru noi” – a declarat Péter Szijjártó.