Péter Szijjártó: Pentru Ungaria, ajutorul nu este niciodată o problemă atunci când un vecin se află în dificultate

Budapesta, luni, 12 februarie 2024 (MTI) - Pentru Ungaria, ajutorul nu este niciodată o problemă atunci când o ţară vecină se află în dificultate, indiferent de starea afacerilor politice, de relaţiile bilaterale şi de eventualele dispute, a declarat, luni, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, în Croaţia, la Petrinja.

Şeful diplomaţiei ungare a participat la inaugurarea unei şcoli generale din localitate, care a fost reconstruită cu 8,7 miliarde de forinţi (22,45 milioane euro) din fonduri guvernamentale ungare, după ce a fost grav avariată în urma cutremurului din anul 2020.

„În urmă cu un an şi jumătate am pus piatra de temelie, iar şcoala şi-a putut începe activitatea în luna ianuarie a acestui an. Elevii au intrat din nou în posesia şcolii de 5 500 de metri pătraţi, cu 20 de săli de clasă, care acum oferă educaţie de înaltă calitate pentru 350 de elevi” – a subliniat politicianul de la Budapesta, şi a mulţumit pentru ajutorul dat de Serviciul Ecumenic din Ungaria la surpravegherea lucrărilor.

Acesta a amintit că dezastrul natural a provocat decesul multor persoane în ţara vecină şi pagube materiale uriaşe în valoare de aproximativ 2 000 de miliarde de forinţi (5,16 miliarde euro).

Péter Szijjártó a informat că Guvernul ungar a oferit sprijin financiar pentru renovarea a două şcoli şi a unei biserici din Croaţia.

Potrivit politicianului, reconstrucţia completă a şcolii generale din Petrinja a fost sprijinită cu 8,7 miliarde de forinţi (22,45 milioane euro), în timp ce renovarea şcolii din Topolovac a fost sprijinită cu 60 de milioane de forinţi (154 932 euro), iar ridicarea bisericii din Sisak cu 750 de milioane de forinţi (1,93 milioane euro).

„Vă doresc ca această şcoală renovată să stea aici ca dovadă a prieteniei dintre Ungaria şi Croaţia, dintre naţiunile ungară şi croată, şi ca mărturie că nu există dezastru natural care să ne ia viitorul şi credinţa”, a afirmat Péter Szijjártó.

Ministrul a concluzionat spunând că nu s-a pus niciodată problema ca Ungaria să nu ofere ajutor în cazul în care vreunul dintre vecinii săi ar avea probleme.

Acesta a subliniat că acest lucru se întâmplă în prezent şi în Ucraina, unde are loc cea mai mare operaţiune umanitară din istoria Ungariei, şi, în mod similar, Guvernul ungar a oferit sprijin imediat Sloveniei în cazul inundaţiilor şi României în urma incendiului dintr-un spital.