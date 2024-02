Declaraţia preşedintelui Ungariei, Katalin Novák

Budapesta, sâmbătă, 10 februarie 2024 (MTI) – Stimaţi şi pentru mine atât de dragi maghiari, din ţară şi de peste graniţe! Mă adresez dumneavoastră, acum. Nu politicienilor, nu factorilor de decizie, ci celor cărora acum doi ani le-am promis, prin jurământ, că îi voi servi.

Mi-am asumat această sarcină pentru că iubesc cu pasiune Ungaria, patria noastră, şi pentru că cred în dumneavoastră. Cred că naţiunea noastră este una paşnică, iubitoare şi grijulie. Cred în majoritatea tăcută, în oamenii care muncesc din greu în fiecare zi, în onoare, în coloana vertebrală dreaptă şi în puterea iubirii. Am primit aceste valori de la bunici şi părinţi, şi dorim să le transmitem copiilor şi nepoţilor noştri.

Am luat o decizie de graţiere care în multă lume a provocat confuzie şi nelinişte. Este de înţeles că se aşteaptă o explicaţie.

Autoritatea graţierii este, poate, cea mai sensibilă dintre toate prerogativele preşedintelui. Pentru că în baza cererii de graţiere şi a informaţiilor disponibile trebuie decis asupra vieţii unei persoane. În luna aprilie a anului trecut, am hotărât în favoarea graţierii având convingerea că persoana condamnată nu a abuzat de vulnerabilitatea copiilor care i-au fost încredinţaţi. Am greşit, întrucât decizia de graţiere şi lipsa motivării au ridicat îndoieli cu privire la toleranţa zero faţă de pedofilie. Şi asta deşi nu există nicio îndoială aici, şi nici nu poate exista vreo îndoială. Nu aş acorda niciodată clemenţă cuiva despre care cred că abuzează fizic sau psihic nişte copii. Aşa a fost atunci, şi aşa este şi astăzi.

Sarcina preşedintelui Ungariei este să fie un unificator – acest lucru decurge şi din constituţie. Copiii sunt comoara noastră cea mai de preţ. Cred că în ciuda tuturor diferenţelor de opinie, în acest sens naţiunea este unitară. Protejarea copiilor reprezintă datoria noastră comună. Am născut trei copii, astfel că am experimentat personal cât de mare nevoie are de siguranţă şi de protecţie o fiinţă vulnerabilă şi fără apărare.

Ca simplu cetăţean maghiar, m-aş aştepta ca preşedintele ţării să nu greşească. Iar dacă totuşi o face, să îi privească în ochi pe cei cărora le este dator cu socoteală şi să îşi asume răspunderea. Chiar şi prin demisia din funcţia de preşedinte al republicii. Îmi cer iertare de la cei pe care i-am jignit, şi de la fiecare victimă care ar fi putut simţi că nu am susţinut-o. Am fost, sunt şi voi fi mereu alături de copii şi de familii.

În calitate de şef de stat, astăzi mă adresez dumneavoastră pentru ultima oară. Demisionez din funcţia de preşedinte al republicii.

Decizia nu a fost dificilă din motive personale. A fost dificilă pentru că am depus un jurământ. A trebuit, acum, să găsesc un răspuns la întrebarea dacă voi putea continua să exercit funcţia de preşedinte al ţării în folosul naţiunii maghiare, aşa cum am jurat. Aş beneficia de spaţiul de mişcare necesar pentru a-mi îndeplini bine îndatoririle de şef de stat suveran? Răspunsul meu la ambele întrebări este: nu.

Îmi cer scuze de la cei care acum simt că i-am lăsat de izbelişte. De la cei care acum simt că ura a învins iubirea.

A trebuit să-mi pun întrebarea: ce mesaj transmit prin decizia mea copiilor noştri, tinerilor maghiari? Eu îi încurajez să slujească cu toată puterea şi talentul pe care îl au, să nu renunţe nici în cele mai dificile momente, să reziste atâta timp cât este posibil, să îşi asume răspunderea pentru greşelile lor, iar dacă simt că ar trebui să îşi sacrifice suveranitatea, să poată preda locul altcuiva – cu demnitate. Suveranitatea este o comoară preţioasă. Atât pentru un om, cât şi pentru o naţiune. Să avem grijă de ea!

Vă mulţumesc! Vă mulţumesc că aţi conferit rost şi sens sarcinii de preşedinte al republicii. Vă mulţumesc pentru întrevederi, care au reprezentat cele mai mari daruri din aceşti doi ani. Vă mulţumesc că mi-aţi permis să mă aşez lângă dumneavoastră şi că am putut să îndrept atenţia şi către locurile cărora nu li se prea acordă atenţie în cotidian. Celor cu care am lucrat împreună, le mulţumesc pentru munca de înaltă calitate, dăruire şi umanitate.

Mulţumesc familiei mele pentru că a fost întotdeauna o fundaţie solidă pe care m-am putut baza. Îi mulţumesc soţului meu István pentru faptul că suntem împreună de 25 de ani, la bine şi la rău. Îi mulţumesc că m-a ajutat să arăt că un bărbat îşi poate susţine partenera la fel cum o poate face şi o femeie pentru partenerul ei. Le mulţumesc copiilor mei, Ádám, Tamás şi Kata, pentru că pot fi mama lor şi pentru că îmi conferă un scop şi în următoarea etapă a vieţii mele, după viaţa din sfera publică.

Politica este o lume dură, uneori crudă. Unii oameni cred că nici nu este potrivită pentru noi, femeile. Eu nu sunt de acord cu asta. Să nu renunţăm! Avem nevoie de femei şi în viaţa publică, pentru că eu am convingerea că astfel, lumea aceasta va deveni, în timp, mai dreaptă, mai paşnică, şi cu siguranţă mai plină de sens.

Sunt recunoscătoare că am putut sluji naţiunea maghiară.

Binecuvântează, Doamne, maghiarii! Căci A TA este împărăţia, A TA este puterea şi A TA este slava.