Péter Szijjártó: La summit-ul Uniunii Europene a fost înregistrat un mare succes maghiar

Budapesta/Bruxelles, vineri, 2 februarie 2024 (MTI) - La summit-ul Uniunii Europene a fost înregistrat un mare succes maghiar din urmă cu o zi, Guvernul Ungariei a reuşit să îşi impună fiecare obiectiv, a declarat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, vineri, la Bruxelles.

În cadrul conferinţei de presă organizate după forumul ministerial UE-India-Pacific, şeful diplomaţiei ungare a răspuns întrebărilor presei şi a subliniat că Ungaria a reuşit să impună „ca fondurile cuvenite Ungariei în baza tratatelor europene şi reţinute în ciuda acestora să nu poată ajunge în Ucraina”.

„Prin faptul că am putut participa la decizia comună am reuşit să împiedicăm ca fondurile îngheţate şi nelivrate către Ungaria să ajungă brusc în Ucraina. Pe de altă parte, prin faptul că am putut participa la decizia comună am reuşit să obţinem şi crearea unui mecanism de control care asigură ca banii să fie cheltuiţi în baza acordului, iar Comisia Europeană va efectua anual raportări în acest sens în faţa Consiliului”, a spus ministrul de externe.

„Prin urmare, a fost înregistrat un mare succes maghiar, am reuşit să ne atingem ambele obiective, şi ambele puncte de vedere maghiare au trebuit luate în considerare de către Consiliul European, în cadrul unei decizii atât de importante”, a declarat Szijjártó.

Oficialul ungar a subliniat că fondurile votate nu vor fi folosite pentru livrări de arme, ci pentru funcţionarea statului ucrainean, pentru oameni. „Ungaria îşi menţine poziţia pro-pace, nu va livra nici în continuare arme şi nu va participa la nicio operaţiune de livrare de arme”, a punctat politicianul.

În ceea ce priveşte creşterea sumelor din cadrul Instrumentului european pentru pace care poate fi cheltuită pentru livrarea de arme către Ucraina, Péter Szijjártó a subliniat că Ungaria nu sprijină acest lucru nici în continuare şi nici nu va face parte dintr-o astfel de decizie, totodată nu doreşte să îi împiedice pe alţii să hotărască altfel.

Şeful diplomaţiei ungare a subliniat că guvernul maghiar nu şi-a dat acordul pentru efectuarea plăţilor, deoarece OTP a avut parte de un tratament inechitabil în Ucraina. „Le-am cerut colegilor mei ucraineni să asigure condiţii de funcţionare corecte şi decente pentru companiile care sunt importante pentru funcţionarea economiei ungare şi care sunt active şi în Ucraina”, a amintit ministrul.

Szijjártó a abordat şi problema ratificării aderării Suediei la NATO, şi a spus că în opinia sa, şeful de guvern din Suedia ar acţiona „în mod cinstit şi corect” dacă ar efectua o vizită în Ungaria înainte de votul din parlament.

„Există mai multe motive pentru care consider că aşa ar fi corect. Iar unul dintre motive este acela că a fost, de exemplu, şi în Turcia”, a declarat Péter Szijjártó.