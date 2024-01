Internaţionalul maghiar Kevin Varga legitimat la Sepsi OSK: Stork îmi cunoştea jocul

Sfântu Gheorghe, luni, 22 ianuarie 2024 (MTI) - Jucătorul maghiar Kevin Varga îşi continuă cariera la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Clubul – al cărui antrenor principal este fostul căpitan al naţionalei Ungariei, germanul Bernd Storck – a anunţat luni că a semnat un acord pentru doi ani şi jumătate cu jucătorul de bandă în vârstă de 27 de ani, care vinerea trecută şi-a reziliat de comun acord contractul cu ciprioţii de la Apollon.

„Am simţit că aici se contează cu adevărat pe mine. Storck îmi cunoştea jocul, mi-a spus ce aşteptări are de la mine. Şi-a dorit un jucător dreptaci de bandă stângă şi îi place stilul meu de joc, astfel că am avut cu adevărat impresia că are încredere în mine”, a declarat Varga, pentru postul public de ştiri M1 din Ungaria. Fotbalistul a dezvăluit, de asemenea, că au mai existat şi înainte ocazii în care s-a vorbit despre a semna pentru clubul din Secuime câştigător al Cupei României şi Supercupei României, însă atunci nu s-a concretizat transferul.

Kevin Varga a relatat că deşi a avut şi alte opţiuni, nu a primit o ofertă concretă, astfel că nu a mai aşteptat, pentru că nu a vrut să rămână fără echipă. Fotbalistul maghiar a adăugat şi că în urmă cu trei zile, atunci când a reziliat contractul din Cipru, Sepsi OSK era deja în cărţi, iar până la urmă a semnat pentru doi ani şi jumătate pentru că şi-a dorit să îşi facă planuri pe un termen mai lung.

„Am un drum lung de parcurs, trebuie să îmi regăsesc vechiul sine, însă dacă voi ajunge în formă, s-ar putea să am şansa unei invitaţii în echipa naţională”, a spus Varga cu privire la echipa naţională care se pregăteşte pentru Campionatul European din vară.

Jucătorul care s-a lansat în fotbal la Debrecen s-a transferat la turcii de la Kasimpasa în 2020, apoi a jucat la Hatayspor şi la clubul elveţian Young Boys, iar în urmă cu un an a revenit la Debrecen.

Însă după sezonul de primăvară a semnat din nou cu un club din străinătate, cu ciprioţii de la Apollon, pentru care a avut ocazia să joace de numai nouă ori în toamnă, fiind schimbat în decursul fiecărui meci.

Varga a fost selecţionat de 13 ori în echipa naţională a Ungariei, pentru care a marcat un gol.