Ungaria a lansat Programul HU-rizont pentru a consolida cooperarea internaţională în domeniul cercetării

Budapesta, vineri, 12 ianuarie 2024 (MTI) - Ungaria a lansat un program de sprijinire a cooperării internaţionale în domeniul cercetării, denumit HU-rizont, care în anul 2024 beneficiază de 8 miliarde de forinţi (21,10 milioane euro), a anunţat, vineri, la Budapesta, Balázs Hankó, secretar de stat responsabil pentru Inovare şi Învăţământ Superior în cadrul Ministerului Ungar al Culturii şi Inovării (KIM).

La Expoziţia “Educatio”, politicianul a subliniat că Guvernul ungar va finanţa şi costurile de cercetare ale universităţilor străine aflate în parteneriat cu universităţile din Ungaria.

“Dacă vor încerca să ne închidă, noi ne vom deschide către lume, motiv pentru care am lansat programul nostru de schimburi internaţionale, Programul “Pannonia”, la care se poate aplica deja din luna ianuarie, şi am lansat programul HU-rizont care promovează cooperarea internaţională a cercetătorilor unguri şi a cercetării din Ungaria, în acest an cu o finanţare de 8 miliarde de forinţi (21,10 milioane euro)”, a declarat secretarul de stat.

Balázs Hankó a amintit că anul 2023 a fost un an de succes pentru ştiinţa din Ungaria şi pentru învăţământul superior din Ungaria, doi dintre cercetătorii noştri remarcabili, Ferenc Krausz şi Katalin Karikó, au devenit laureaţi ai premiului Nobel. În plus, 12 universităţi din Ungaria se află între primele cinci procente ale universităţilor lumii, iar numărul de publicaţii ştiinţifice şi comunicări din Ungaria sunt, de asemenea, în creştere remarcabilă.

Politicianul a subliniat că fiecare a treia publicaţie ştiinţifică ungurească este realizată în cadrul unei cooperării internaţionale. “Aceasta este cea mai bună performanţă în rândul ţărilor V4”, a afirmat Balázs Hankó, şi a adăugat că, în rândul cercetătorilor şi doctoranzilor tineri, fiecare al parulea este cetăţean străin, adică doctoranzi internaţionali, astfel numărul lor este “uşor” peste media OCDE.

“Cu alte cuvinte, cercetarea din Ungaria nu este doar eficientă, ci şi cooperarea sa internaţională este extinsă”, a subliniat Balázs Hankó.

Potrivit secretarului de stat, noul program va continua colaborările internaţionale în domeniul cercetării cu proiectele universităţilor ungare care se concentrează pe cele trei domenii de interes ale Programului “Neumann János”: viaţă sănătoasă, digitalizare şi tranziţie ecologică.

Acesta a subliniat că, pe lângă programul HU-rizont, au fost alocate 6 miliarde de forinţi (15,83 milioane euro) pentru a sprijinirea cercetătorilor internaţionali să îşi desfăşoare cercetările în Ungaria.

În plus, universităţile care nu au primit finanţare în cadrul Programului Horizont Europa vor fi sprijinite şi în acest an. Din cele 5 miliarde de forinţi (13,19 milioane euro) disponibile anul trecut, au fost sprijinite 43 de proiecte de cercetare din 12 universităţi, iar acest program va fi continuat anul acesta cu un buget de 5,4 miliarde de forinţi (14,24 milioane euro).

“În total, anul acesta vom cheltui o sumă fără precedent de 24 de miliarde de forinţi (63,32 milioane euro) pentru a consolida cooperarea internaţională în cercetarea ungară”, a declarat Balázs Hankó.