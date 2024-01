Péter Szijjártó: Ungaria condamnă atacul juridic împotriva Israelului la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga

Budapesta, marţi, 9 ianuarie 2024 (MTI) - Ungaria condamnă atacul juridic împotriva Israelului la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga, a anunţat, marţi, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, pe pagina sa de socializare.

Potrivit acordului de coaliţie al Guvernului israelian, a precizat ministrul pe Facebook, un nou ministru de externe israelian, cu care ne cunoaştem, şi-a preluat funcţia de la începutul anului. Cu Yisrael Katz, ne-am întâlnit o dată, în urmă cu patru ani, când se ocupa de probleme de transport.

Şeful diplomaţiei ungare a mai adăugat: “Astăzi, l-am felicitat telefonic, cu ocazia preluării mandatului, şi am trecut în revistă situaţia din Orientul Mijlociu. I-am spus noului omolog că Ungaria condamnă atacul juridic împotriva Israelului la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga, şi că a acuza de genocid o ţară care a suferit un atac terorist este, în mod evident, un nonsens. Poziţia Ungariei rămâne neschimbată, susţinem dreptul la autoapărare al Israelului”.

Péter Szijjártó a explicat că Israelul a suferit un grav atac terorist, mulţi oameni nevinovaţi au murit în urma atacului Hamas. Credem că este în interesul întregii lumi ca operaţiunile actuale de combatere a terorismului să aibă succes, astfel încât asemenea atacuri teroriste brutale să nu se mai repete nicăieri în lume, a scris politicianul.

“Bineînţeles că am vorbit şi despre oamenii nevinovaţi luaţi ostatici, am fost de acord că Hamas trebuie să elibereze toţi ostaticii cât mai curând posibil. Împreună vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura că cetăţeanul cu dublă cetăţenie israeliano-ungară, aflat încă în captivitate, să îşi poate recăpăta libertatea cât mai curând posibil. Am convenit să ne continuăm consultările săptămâna viitoare, în cadrul unei întrevederi personale la Ierusalim”, a precizat ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, în postarea sa.