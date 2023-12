Viktor Orbán: Aderarea Ucrainei la UE nu coincide cu interesele naţionale ale Ungariei (Partea II)

Acum am dat ucrainenilor foarte mulţi bani, peste 100 de miliarde de euro – parţial sub formă de arme şi parţial în numerar; dacă suma aceasta ar fi fost folosită pentru dezvoltarea Europei, economiile europene ar fi într-o situaţie mai bună, a subliniat Viktor Orbán, premierul Ungariei.

“Europa are probleme economice, cu toate acestea risipeşte banii, trimite vagoane întregi de arme şi bani Ucrainei”, a spus premierul.

Premierul ungar a punctat că în loc de război ar fi nevoie de o încetare a focului.

“Nu ar trebui finanţat războiul, ci încetarea focului, iar apoi, pacea”, a adăugat Viktor Orbán.

Viktor Orbán a spus că este nevoie de toţi cei cărora le pasă de independenţa şi suveranitatea Ungariei; acest lucru va conferi sprijin guvernului ungar în timpul luptelor dificile. De aceea, premierul a cerut tuturor să completeze formularele de consultare naţională, “să acorde câteva minute pentru ţară”.

Istoria Ungariei ne-a învăţat că în jurul nostru au existat întotdeauna imperii mai mari, şi deşi au vrut mereu să rupă câte o bucată din noi, nu trebuie să ne fie teamă de ele, pentru că “entităţi mai mari ca noi s-au dus pe apa sâmbetei, iar noi suntem în continuare aici”, a amintit premierul.

Noi ne mişcăm în aşa fel încât să putem participa la înmormântarea fiecărui imperiu, a adăugat Orbán. Cealaltă lecţie importantă învăţată este că în 1100 de ani, maghiarii au demonstrat cum trebuie organizat propriul teritoriu.

“Aceasta este lumea noastră, pe care noi o putem organiza cel mai bine”, a spus premierul. De aceea, noi nu vrem să permitem altora să intervină, a mai adăugat.

Viktor Orbán a subliniat că cei din străinătate tot încearcă să influenţeze deciziile unor ţări de dimensiuni similare Ungariei; acum, de exemplu, americanii încearcă “să ne bage în războiul ucrainean”, în acelaşi timp apar şi interese de lobby economic. Un alt tip de influenţă îşi face apariţia în timpul alegerilor, când încearcă să convingă oamenii să nu aleagă un guvern naţional, a spus premierul.

Orbán a adăugat că asta s-a întâmplat şi la ultimele alegeri parlamentare, când s-a dovedit că banii de la Bruxelles şi Washington au fost investiţi în campania electorală a stângii, pentru ca în Ungaria să nu existe un guvern naţional. Acest tip de intervenţie în alegeri este pedepsit prin lege, dar au fost găsite modalităţi de a ocoli problemele, astfel că este în interesul ţării să existe reglementări clare, fără ambiguităţi, a subliniat politicianul maghiar.

“Nu ar trebui să se mai întâmple ca poporul maghiar să afle după alegeri că s-a dorit influenţarea deciziei sale prin milioane de dolari, prin intermediul partidelor de stânga”, a subliniat şeful guvernului de la Budapesta.

De aceea, pentru a proteja suveranitatea, Parlamentul Ungariei trebuie să ia nişte decizii, iar în următorii ani trebuie luată mult mai în serios blocarea căilor care fac posibile acest tip de intervenţii, a adăugat Orbán.

Premierul a vorbit şi despre economie şi a apreciat că 2023 a fost de departe cel mai periculos an – din cauza inflaţiei, a sancţiunilor şi a crizei energetice. În acest an, poporul a muncit “ca să nu fie mai rău, adică să poată proteja ceea ce a realizat deja”, a explicat politicianul. În acelaşi timp, prim-ministrul a numit anul viitor un an plin de speranţă, subliniind că în 2024 “vom munci pentru ca să fie mai bine”.

Premierul a afirmat, de asemenea, că este în interesul Ungariei să dezvolte cooperări economice în întreaga lume. Deşi este clar că noi facem parte din Occident, “chiar şi orbii pot vedea” că în acest moment, partea de lume cu cea mai accentuată dezvoltare se se află la est de noi, a adăugat Orbán. Prin urmare, cooperarea economică cu estul este în interesul fundamental al Ungariei, iar activităţile de politică externă ale actualului guvern maghiar trebuie să servească acestui scop, a declarat premierul.

Viktor Orbán a arătat că acesta este motivul pentru care călătoreşte ba în Elveţia, ba în Azerbaidjan, ba în Argentina, ba la Bruxelles: pentru că încearcă să extindă spaţiul pentru operatorii economici maghiari, astfel încât aceştia să poată face afaceri în străinătate cât mai uşor posibil, iar în Ungaria să sosească beneficii cât mai multe de pe urma acestora.