Potrivit unui studiu, trei sferturi din populaţia Ungariei va returna fiecare sticlă şi PET cu garanţie

Budapesta, miercuri, 29 noiembrie 2023 (MTI) - În ansamblu, maghiarii salută introducerea noului sistem de returnare a sticlelor şi PET-urilor cu garanţie, trei sferturi din populaţia Ungariei se va strădui să returneze fiecare sticlă şi PET cu garanţie - acestea sunt rezultatele unei cercetări efectuate de Reacty Digital. Asociaţia Producătorilor de Alimente Responsabili a declarat că producătorii vor să se asigure că guvernul nu le va provoca majorări suplimentare de costuri prin creşterea în continuare a taxelor - care sunt considerate mari chiar şi la nivel european - deoarece acest lucru se poate reflecta şi în preţuri.

Potrivit anunţului, 84% din populaţia maghiară a auzit că de la 1 ianuarie 2024 va fi introdus şi în Ungaria un sistem obligatoriu de returnare a ambalajelor cu garanţie de la produsele comercializate pe plan intern. 45% dintre oameni ar returna sticlele şi PET-urile numai în imediata apropiere a locuinţei, 40% la o distanţă confortabilă de mers pe jos, iar dacă este vorba de distanţe mai mari, mai degrabă le-ar arunca împreună cu deşeurile menajere mixte. Dintre opţiunile disponibile pentru returnare, o treime din populaţie ar prefera un cupon pentru care să poată primi numerar la punctul de returnare sau care să reprezinte un credit care să fie scăzut din valoarea unei achiziţii ulterioare. Este important de remarcat, însă, că pentru jumătate din populaţie, cea mai bună variantă ar fi ca în loc de cupoane să primească numerar, au mai precizat realizatorii cercetării.

Trei sferturi dintre cei care au auzit măcar o dată de noul sistem de returnare-garanţie îl consideră o măsură utilă şi prietenoasă cu mediul. Jumătate dintre ei consideră că este un lucru eficient, iar un număr egal de persoane se îndoieşte de faptul că oamenii vor gestiona mai conştient colectarea deşeurilor ca urmare a introducerii sistemului.

Potrivit cercetării reprezentative a Reacty Digital, 87% din populaţia maghiară adultă consideră colectarea selectivă a deşeurilor ca fiind importantă, iar 83% au declarat că separă cel puţin un tip de deşeuri separat de cele care reprezintă deşeuri menajere mixte. În paralel cu creşterea nivelului de educaţie creşte şi nivelul de conştientizare a gestionării deşeurilor: în timp ce la persoanele cu studii de şcoală generală, doar şapte din zece sortează deşeurile, în cazul celor cu studii superioare o fac aproape toţi.

Datorită soluţiilor de colectare selectivă a deşeurilor care sunt la îndemână, 78% din populaţie separă deşeurile din plastic, 70% deşeurile de hârtie şi 50% deşeurile din sticlă. 45% din populaţie obişnuia să returneze sticlele care puteau fi returnate, acest lucru fiind tipic mai mult bărbaţilor. Potrivit celor declarate, maghiarii care colectează selectiv deşeurile o fac în principal din motive ce ţin de protejarea mediului, nouă din zece persoane întrebate indicând acest lucru.

Asociaţia Producătorilor de Alimente Responsabili a anunţat că pentru aproape toate tipurile de materiale de ambalare, în Ungaria trebuie plătite cele mai mari taxe. Astfel, în Ungaria a fost creat unul dintre cele mai scumpe sisteme de management al deşeurilor din Europa, în timp ce în baza calculelor experţilor, o gestionare corectă şi modernă a deşeurilor provenite din ambalaje ar putea fi realizată chiar şi la jumătate din costuri.

Potrivit Asociaţiei Producătorilor de Alimente Responsabili, costul mare al operării sistemului intern este arătat clar de faptul că în timp ce în Austria, producătorii de alimente plătesc o sumă echivalentă cu aproximativ 70 de forinţi per kilogram de materie primă achiziţionată sau per kilogram de ambalaj din plastic cumpărat, companiile din Ungaria trebuie să plătească 219 forinţi. În Cehia, această taxă este de numai 37 de forinţi per kilogram.