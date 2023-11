Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH): În Ungaria, în al treilea trimestru, investiţiile au scăzut cu 12,1%

Budapesta, marţi, 28 noiembrie 2023 (MTI) - În Ungaria, în al treilea trimestru din anul 2023, volumul investiţiilor a scăzut cu 12,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi, ajustat sezonier, cu 2,2% faţă de trimestrul anterior. Majoritatea sectoarelor au contribuit la scăderea generală a investiţiilor. Valoarea investiţiilor a crescut doar în industria prelucrătoare, administraţia publică şi în câteva sectoare cu o pondere mai mică, a anunţat, marţi, Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH).

Volumul ajustat sezonier al investiţiilor în economia ungară a fost cu 2,2% mai mic decât în trimestrul precedent. În cadrul acestora, volumul investiţiilor în construcţii a scăzut cu 2,4%, în timp ce investiţiile în maşini şi echipamente au fost cu 0,7% mai mari decât în trimestrul precedent.

În trimestrul al treilea, volumul activităţilor de investiţii a scăzut cu 12,1% faţă de anul precedent. În cadrul acestora, investiţiile în construcţii, care reprezintă aproximativ 60% din valoarea de performanţă, au scăzut cu 22%, în timp ce investiţiile în maşini şi echipamente, care reprezintă 40%, au crescut cu 6,8%. Acestea din urmă s-au datorat în principal unei creşteri de 7,8% a volumului de maşini şi vehicule importate.

Volumul de dezvoltare a scăzut cu 9,1% la întreprinderile cu cel puţin 50 de angajaţi, care reprezintă 55% din investiţii. Pentru organismele publice, care reprezintă 15% din investiţii, acest volum de dezvoltare fost mai mare cu 10% decât în urmă cu un an. Volumul investiţiilor realizate de celelalte categorii (întreprinderi cu mai puţin de 50 de angajaţi, întreprinderi individuale, întreprinderi fără scop lucrativ şi gospodării) a fost cu 24% sub nivelul de acum un an.

În perioada analizată, performanţa investiţiilor a scăzut în 13, din cele 19 sectoare. Ritmul de expansiune în industria prelucrătoare – cel mai mare sector al economiei ungare – a încetinit în ultimele trimestre, dar în trimestrul analizat investiţiile au crescut cu 6,3%. Acest lucru se explică, în principal, prin creşterea cu o singură cifră a investiţiilor în producţia de echipamente electrice, care reprezintă cea mai mare pondere a investiţiilor, care a fost mai moderată decât în perioadele anterioare, în principal, din cauza finalizării treptate a proiectelor de mare anvergură care erau în curs de desfăşurare. În acelaşi timp, investiţiile în cel de-al doilea sector ca mărime, cel al producţiei de vehicule, au înregistrat o creştere foarte dinamică, determinată de dezvoltarea mai multor fabrici de vehicule din Ungaria şi de dezvoltarea furnizorilor (parţial datorită consolidării capacităţii acestora). De asemenea, s-a înregistrat o creştere în subsectoarele cauciucului, a materialelor plastice şi a materialelor de construcţii, a electronicelor şi fabricării de maşini şi echipamente, în timp ce alte câteva subsectoare au înregistrat un declin.

Performanţa investiţiilor în sectorul imobiliar, al doilea cel mai mare sector de investiţii din Ungaria, care reprezintă 18% din dezvoltarea economiei naţionale, a scăzut brusc cu 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Modificarea volumului a fost determinate, în principal, de o scădere a construcţiei şi renovării de locuinţe în perioada analizată.