Hochei pe gheaţă Erste Liga - SC Miercurea Ciuc a luat la cunoştinţă începerea procedurii disciplinare

Budapesta/ Miercurea Ciuc, marţi, 21 noiembrie 2023 (MTI) - SC Miercurea Ciuc, care activează în Erste Liga la hochei pe gheaţă, a luat act de procedura disciplinară împotriva clubului pentru suspiciunea de participare neautorizată a unei persoane oficiale.

Procedura a fost iniţiată, luni, de Levente Sipos, secretar general al Federaţiei Ungare de Hochei pe gheaţă, deoarece echipa din Ţinutul Secuiesc l-a nominalizat pe Kevin Constantine ca oficial pentru meciul de duminică cu ACSH Gheorgheni.

Marţi, SC Miercurea Ciuc a precizat, într-un comunicat pe pagina sa de socializare, că, spre deosebire de informaţiile apărute în presă, nu are cunoştinţă de niciun litigiu juridic între Kevin Constantine şi Federaţia Ungară de Hochei pe Gheaţă (MJSZ). În plus, contrar celor relatate în presă, nu are cunoştinţă de nicio procedură disciplinară sau interdicţie disciplinară în conformitate cu normele naţionale sau internaţionale împotriva antrenorului american.

Conducerea SC Miercurea Ciuc a adăugat că “clubul a acţionat întotdeauna şi va continua să acţioneze în conformitate cu regulile în vigoare, a acţionat şi va continua să acţioneze în conformitate cu legea, chiar dacă regulile sunt schimbate pe parcurs”.

Clubul a făcut referire la faptul că implicarea lui Constantine a fost o chestiune de diferenţă de opinie şi că organele competente vor decide în acest sens.

În vară, la cererea sa, Kevin Constantine a părăsit postul de antrenor principal al echipei naţionale a Ungariei şi al echipei Hydro Fehérvár AV19, deşi contractul său era valabil, şi s-a întors în ţara sa natală pentru a deveni antrenor principal la echipa Wenatchee Wild din liga canadiană de juniori, Western Hockey League (WHL). La începutul lunii octombrie însă acesta a fost interzis pe termen nelimitat de către WHL pentru “comentarii discriminatorii de natură depreciativă”, iar dacă va dori să fie repus în funcţie, va trebui să se adreseze în mod oficial consiliului WHL, dar nu va fi eligibil decât cel mai devreme în iulie 2025.

Dezacordul dintre Federaţia Ungară de Hochei pe Gheaţă şi SC Miercurea Ciuc este cauzat şi de poziţia clubului, care consideră că interdicţia specialistului american se aplică la nivelul ligii din Canada, nu pe plan internaţional. În acelaşi timp, regulamentul competiţional al MJSZ, care se aplică şi în Erste Liga, prevede că niciun oficial nu poate fi nominalizat dacă a fost sancţionat disciplinar sau interzis, în conformitate cu normele interne sau internaţionale. Potrivit SC Miercurea Ciuc, această regulă a fost introdusă de Federaţie abia când Constantine a fost numit.

SC Miercurea Ciuc pleacă în turneu în Ungaria de joi, până marţea viitoare. Comisia de disciplină este aşteptată să ia o decizie în primă instanţă înainte de meciul de joi din campionat, iar hotărârea nu va avea efect suspensiv.