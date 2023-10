Secretar de stat ungar: Maghiarii sunt mândri de moştenirea lor culturală şi consideră că este de datoria lor să o păstreze

Bahnea, sâmbătă, 28 octombrie 2023 (MTI) - Maghiarii sunt mândri de moştenirea culturală pe care strămoşii lor l-au creat împreună cu popoarele conlocuitoare din Bazinul Carpatic, prin urmare consideră că este de datoria lor să o protejeze, a declarat secretarul de stat ungar János Nagy, sâmbătă, în localitatea Bahnea din judeţul Mureş, la inaugurarea Castelului Bethlen care a fost renovat cu sprijinul Guvernului Ungariei.

Secretarul de stat care conduce Cancelaria Prim-Ministrului Ungariei a spus că salvarea castelului recuperat de familia Bethlen şi donat apoi Eparhiei Reformate a Ardealului (EREK), pe care asociaţia de femei l-a pus în slujba comunităţii reprezintă un exemplu excelent al salvării valorilor. În discursul susţinut în cadrul ceremoniei de inaugurare, politicianul maghiar a amintit că în 2017, în anul împlinirii a 500 de ani de la Reformaţie, Asociaţia Femeilor Reformate din Transilvania a strâns peste 600 000 de semnături şi a solicitat sprijinul premierului Viktor Orbán pentru renovarea castelului vechi de 500 de ani, care a fost naţionalizat în timpul comunismului şi a fost retrocedat în ruină, pentru ca apoi, acesta să fie utilizat de comunitate. Guvernul maghiar a oferit două miliarde de forinţi (5,2 milioane de euro) pentru realizarea acestui obiectiv comunitar.

János Nagy a declarat că încă de la înfiinţarea Bisericii, asociaţia de femei ajută bolnavi, văduve, orfani, nevoiaşi, familii numeroase şi copii, pe lângă serviciile sale caritabile având însă şi obiective în protejarea şi îmbogăţirea valorilor culturale.

“La Eparhia Reformată a Ardealului (EREK), moştenirea noastră istorică se află în cele mai bune mâini. Credinţa noastră este inseparabilă de cultura noastră naţională, care este în acelaşi timp trecutul, prezentul şi viitorul nostru. Respectăm convingerile altora, dar în acelaşi timp nici nu vom renunţa deloc la propria noastră credinţă”, a punctat secretarul de stat.

La slujba religioasă care a avut loc în curtea castelului renovat, Béla Kató, episcopul reformat de Transilvania, i-a îndemnat la recunoştinţă pe cei peste patru mii de credincioşi adunaţi din toată Transilvania.

“Şi la nivel de comunitate, noi primim atât de multe. Până la urmă, atunci când ne-am născut, am devenit parte dintr-o familie, prin botez am devenit parte din Biserica Reformată, iar în urma limbii materne pe care o avem, facem parte din naţiunea maghiară. Iar astfel, am devenit posesori ai multor valori”, a spus episcopul reformat, care a atras atenţia celor prezenţi asupra faptului că o comunitate poate prospera numai dacă toţi membrii săi vor depune eforturi proprii pentru ea.

Preşedintele UDMR, Hunor Kelemen, a vorbit la inaugurare despre faptul că prin renovarea patrimoniului construit comunitatea maghiară din Transilvania consolidează identitatea naţională, “are grijă de ceea ce îi aparţine”.

Hunor Kelemen a mulţumit familiei Bethlen – care în 1948 a fost alungată din ţară de către comunişti şi lăsată fără avere – pentru faptul că o jumătate de secol mai târziu a pus această moştenire istorică în slujba comunităţii, “printr-un gest de mare generozitate şi sacrificiu din partea familiei”, punând castelul în slujba Eparhiei Reformate a Ardealului (EREK). Potrivit acestuia, prin restaurarea a zeci de biserici şi clădiri istorice, Biserica a dovedit, de nenumărate ori, că este un bun administrator al moştenirii construite.

Preşedintele UDMR a amintit că înainte de 1989, instituţiile maghiarimii din Transilvania au fost distruse, desfiinţate, astfel că în momentul căderii regimului comunist, comunitatea s-a putut baza numai pe biserici, pe câteva şcoli şi pe dorinţa de acţiune a intelectualilor pentru a se pune pe picioare.

“Am avut ceva în posesie în decembrie 1989: credinţa, voinţa, intenţia de a ne dezvolta comunitatea maghiară aici, în Transilvania. (.) O comunitate puternică nu numai că îţi conferă identitate şi o păstrează pe aceasta, nu numai că îţi setează nişte standarde şi îţi arată direcţia de urmat, ci te şi acceptă şi protejează. Noi o astfel de comunitate puternică dorim să construim aici, în Transilvania”, a spus preşedintele UDMR.