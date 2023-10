Péter Szijjártó: Este mult mai benefic pentru Ungaria şi Slovacia dacă relaţia dintre cele două ţări este bună

Budapesta/Košice, miercuri, 11 octombrie 2023 (MTI) - Este mult mai benefic pentru Ungaria şi Slovacia dacă relaţia dintre cele două ţări este bună, şi nu proastă, a declarat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, miercuri, la inaugurarea noii clădiri de birouri a Consulatului General al Ungariei din Košice.

În cadrul ceremoniei de inaugurare, şeful diplomaţiei ungare a spus: atunci când priveşti misiunea diplomatică a unei ţări poţi trage concluzii, pe de-o parte, despre situaţia statului respectiv, iar pe de altă parte, despre importanţa pe care ţara o acordă cooperării sale cu celălalt stat.

Astfel, construirea unei noi clădiri pentru Consulat General al Ungariei la Košice demonstrează că în ultimul deceniu, Ungaria a ieşit mai puternică din fiecare criză, precum şi faptul că guvernul maghiar consideră că dezvoltarea continuă a cooperării, relaţiilor şi prieteniei cu Slovacia este de importanţă primordială, a subliniat ministrul de externe.

“Deoarece între noi există nenumărate legături şi conexiuni, tot mai mulţi maghiari au tot mai multe lucruri de făcut aici, în Košice. Iar dacă maghiarii au lucruri de făcut aici, mai devreme sau mai târziu vor avea şi diverse probleme de rezolvat. De aceea, a fost nevoie de deschiderea unui consulat general. Numărul serviciilor consulare prestate a depăşit 1200 numai anul trecut”, a relatat Szijjártó, adăugând că dezvoltarea relaţiilor economice, culturale şi sportive dintre oameni va fi, şi ea, o sarcină importantă.

Péter Szijjártó a subliniat că graniţa dintre Ungaria şi Slovacia are o lungime de 654 de kilometri, iar până la sfârşitul acestui an vor exista 40 de puncte de trecere a frontierei, în timp ce în 2010 nu funcţionau decât 16. Slovacia este al treilea cel mai mare partener comercial al Ungariei, valoarea schimburilor comerciale ajungând anul trecut la 17 miliarde de euro şi stabilind un nou record. În plus, în Slovacia trăieşte o comunitate maghiară formată de 500 000 de persoane, o comunitate slovacă semnificativă regăsindu-se în Ungaria, a enumerat politicianul maghiar.

“Toate aceste lucruri ne leagă. Astăzi putem vorbi, deja, despre ceea ce ne leagă, şi nu despre ceea ce ne desparte. Un rol important în acest sens îl joacă faptul că în urmă cu 11-12 ani s-a realizat că este mult mai benefic pentru ambele ţări dacă relaţia este bună, şi nu proastă”, a spus Szijjártó.

Ministrul ungar de externe a menţionat, de asemenea, că în cooperarea dintre Ungaria de Est şi Slovacia de Est au apărut noi perspective de dezvoltare, zonele metropolitane din Košice şi Miskolc practic au ajuns una la cealaltă, “iar aici, graniţa nu ne mai desparte, ci ne uneşte, importanţa sa a devenit una relativă”.

Péter Szijjártó a subliniat că de fiecare dată când se realizează o investiţie mare pe o parte a graniţei, ea aduce beneficii şi de cealaltă parte a acesteia.