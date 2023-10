Investiţie de peste 230 de milioane de euro a companiei Nestlé în Ungaria

Budapesta, joi, 5 octombrie 2023 (MTI) - În urma investiţiei de extindere a capacităţii de producţie a companiei Nestlé Hungária Kft., se vor crea 280 de noi locuri de muncă în oraşul Bük, iar această dezvoltare va contribui în acest an şi la doborârea recordului de investiţii, exporturi şi locuri de muncă în Ungaria, a declarat, joi, la faţa locului, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului remis de MAE ungar, ministrul a precizat că firma cu capital elveţian, Nestlé Hungária Kft., şi-a extins capacitatea de producţie a fabricii sale, care produce hrană pentru animale de companie, cu o investiţie de 90 de miliarde de forinţi (232,13 milioane euro), creând astfel 280 de noi locuri de muncă.

În perioada 2021-2023, compania a implementat un program de formare profesională în valoare de 390 de milioane de forinţi (1,005 milioane euro), susţinut de Guvernul ungar cu 193 de milioane de forinţi (497 796 euro), care va permite economiei ungare să urce din nou o treaptă în ceea ce priveşte standardele tehnologice, a explicat politicianul de la Budapesta. Acesta a adăugat că Nestlé, prezentă în 77 de ţări din întreaga lume, vinde 90% din produsele sale pe pieţele externe, astfel încât şi performanţele de export ale Ungariei vor continua să crească.

Şeful diplomaţiei ungare a mai subliniat că energia electrică necesară fabricii va fi furnizată din surse regenerabile, ceea ce va contribui şi în viitor la menţinerea poziţiei Ungariei printre cele 20 de ţări care îşi pot creşte produsul intern brut (PIB), reducând în acelaşi timp emisiile.

Ministrul a precizat că, în anul 2020, valoarea producţiei industriei alimentare ungare a fost de 3 800 de miliarde de forinţi (9,8 miliarde euro), iar anul trecut de 6 500 de miliarde de forinţi (16,76 miliarde euro), ceea ce reprezintă o creştere uriaşă.

În plus, în primele şapte luni ale acestui an s-a înregistrat o creştere de opt procente, astfel că producţia a depăşit deja atunci 3 700 de miliarde de forinţi (9,54 miliarde euro), ceea ce oferă o şansă bună pentru un nou record în acest an, a conchis Péter Szijjártó.