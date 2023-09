Viktor Orbán: În noiembrie, poştaşii vor distribui pensionarilor un supliment de aproape o jumătate de pensie lunară

Budapesta, joi, 28 septembrie 2023 (MTI) - Guvernul va plăti un supliment de pensie, în noiembrie poştaşii vor distribui vârstnicilor în medie cu aproape o jumătate de lună de pensie în plus - a anunţat joi prim-ministrul.

Într-o înregistrare video publicată pe pagina sa de socializare, Viktor Orbán i-a felicitat pe pensionarii ungari cu ocazia Zilei mondiale a persoanelor vârstnice care se va sărbători duminică.

El a reamintit că guvernul a convenit cu pensionarii încă din 2010 asupra menţinerii valorii pensiilor şi a garantat că nu se va mai repeta ceea ce s-a întâmplat în epoca guvernului Gyurcsány, când pensionarii au fost privaţi de o lună de pensie.

Prin urmare, am păstrat valoarea pensiilor în fiecare an şi am reuşit chiar să plătim o primă de pensie atunci când economia ţării mergea bine – a declarat premierul. El a adăugat: guvernul a reuşit să respecte acest angajament chiar şi în timpul epidemiei de coronavirus şi îl respectă şi acum, în timpul războiului din Ucraina.

El a spus: ne-am dori o ţară în care “plângem împreună şi râdem împreună cu toţii”.

Premierul a spus că anul acesta inflaţia a fost mai mare decât se aştepta, astfel că singura modalitate de a păstra valoarea pensiilor a fost plata unui supliment de pensie. În consecinţă, poştaşii vor distribui în luna noiembrie, în medie, cu aproape jumătate de lună de pensie în plus – a declarat premierul, explicând decizia de miercuri a guvernului.

“Socoteala curată, prietenie îndelungată – pensionarii pot conta pe noi” – a spus el.