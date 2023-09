Katalin Novák: Ungaria este pregătită să participe la orice iniţiativă de pace care creează posibilitatea unei încetări durabile a focului în Ucraina

New York, joi, 21 septembrie 2023 (MTI) - Ungaria susţine şi este pregătită să participe la orice iniţiativă de pace care creează posibilitatea unei încetări durabile a focului în Ucraina şi deschide calea pentru o pace durabilă şi echitabilă - a declarat miercuri preşedintele Ungariei, Katalin Novák, în discursul rostit în faţa Consiliul de Securitate al ONU, la New York, fiind prima intervenţie a unui preşedinte ungar în acest for după mai multe decenii.

Şeful statului a confirmat faptul că Ungaria salută iniţiativa “Pace în Ucraina” şi este deschisă să se alăture procesului. Ea a subliniat: prezenţa personală a preşedintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la reuniune înseamnă că a sosit momentul de a pune serios problema păcii pe ordinea de zi. Preşedintele ungar a luat poziţie în favoarea comunităţii maghiare din Ucraina, spunând că se aşteaptă ca preşedintele Zelensky să ia măsuri pentru a contribui la restabilirea drepturilor naţionalităţii maghiare din Ucraina, aşa cum a promis la întâlnirea lor în Kiev şi la New York – a menţionat Katalin Novák în discursul său în faţa CS al ONU, unde au luat cuvântul miercuri şi miniştrii de externe american şi rus, Anthony Blinken şi Serghei Lavrov. Katalin Novák a subliniat, de asemenea, că războiul din Ucraina este o ameninţare directă la adresa Ungariei, ca ţară vecină, şi că printre cei care mor pe câmpul de luptă sunt şi maghiari. Totodată, războiul reprezintă o ameninţare directă şi pentru structura de securitate a Europei – a subliniat ea. Katalin Novák l-a identificat pe papa Francisc ca o persoană capabilă să promoveze pacea. “Istoria noastră ne-a oferit destule exemple când un grup mic de oameni, sau chiar o singură persoană a putut inversa cursul istoriei” – a declarat Katalin Novák, fiind primul preşedinte ungar care, după mai multe decenii, a rostit un discurs în faţa Consiliului de Securitate al ONU. În cadrul săptămânii politice la nivel înalt a celei de-a 78-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, preşedintele Ungariei s-a întâlnit miercuri şi a discutat despre relaţii bilaterale şi probleme legate de educaţie şi demografie cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu preşedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol, cu preşedintele Namibiei, Hage Geingob, şi cu preşedintele peruan Dina Boluarte. Luni, şeful statului ungar a coprezidat reuniunea de dialog a liderilor privind evaluarea la jumătatea perioadei a Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU pe perioada 2015-2030, iar marţi a vorbit în faţa Adunării Generale a ONU în calitate de şef al delegaţiei ungare.