Budapest Festival Orchestra (BFZ) şi Iván Fischer au fost incluşi în top 10 al portalului de muzică clasică Bachtrack

Budapesta, miercuri, 13 septembrie 2023 (MTI) - Budapest Festival Orchestra (BFZ) a fost inclusă în topul celor mai bune zece orchestre simfonice din lume, iar Iván Fischer s-a clasat pe locul şase în topul dirijorilor, pe lista portalului de muzică clasică Bachtrack.

Primul an în care criticii muzicali ai celor mai importante cotidiene europene şi americane au efectuat, la solicitarea Bachtrack, un clasament al celor mai bune zece orchestre simfonice din lume şi ai celor mai buni zece dirijori, a fost în 2015.

Votul a fost repetat după opt ani, iar Budapest Festival Orchestra (BFZ) s-a clasat pe locul opt, fiind singura orchestră din top care nu este din Europa de Vest sau din America. Criticii l-au clasat pe Iván Fischer pe locul şase în topul internaţional al celor mai buni 10 dirijori, scrie în comunicatul pe care BFZ l-a transmis miercuri agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit comunicatului, criticii au ales Filarmonica din Berlin ca fiind cea mai bună orchestră simfonică din lume, iar pe dirijorul acesteia, Kirill Petrenko, ca fiind cel mai remarcabil dirijor. În topul celor mai bune orchestre se regăsesc, pe lângă BFZ, trei trupe americane, trei germane, una britanică, una austriacă şi una olandeză.

Potrivit portalului de muzică, cele mai bune orchestre din Europa Centrală sunt Leipzig Gewandhaus, Orchestra Simfonică a Radioului Bavarez, Filarmonica din Viena şi Budapest Festival Orchestra (BFZ).

Locul pe care BFZ s-a clasat printre concurenţii de “categorie grea” de pe listă este surprinzător – în sens pozitiv – deoarece în top 10 din acest an, BFZ este cea mai tânără orchestră, fiind fondată abia în urmă cu 40 de ani; doar orchestra bavareză mai are sub o sută de ani vechime.

BFZ se află în topurile internaţionale ale orchestrelor simfonice de aproape un deceniu şi jumătate. În 2010, revista de muzică Gramophone a clasat orchestra pe locul nouă al celor mai bune orchestre din lume, iar anul trecut – după un vot al profesioniştilor din domeniu şi al publicului – orchestra a obţinut la Londra premiul “Orchestra Anului”.