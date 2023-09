Un maghiar a fost numit director sportiv al Asociaţiei Internaţionale a Federaţiilor de Atletism

Budapesta, luni, 4 septembrie 2023 (MTI) - Asociaţia Internaţională a Federaţiilor de Atletism (WA) l-a numit pe maghiarul Márton Gyulai director sportiv al organizaţiei.

“Experienţa vastă a lui Márton Gyulai în cele mai diverse domenii ale atletismului a făcut ca el să fie alegerea ideală pentru această funcţie”, a declarat Jon Ridgeon, directorul executiv al WA, în timpul anunţului făcut luni. Acesta a adăugat că în următorii patru ani, principalul obiectiv al WA este dezvoltarea competiţiilor, iar în acest sens, specialistului maghiar îi va reveni un rol-cheie.

“Suntem mândri că la campionatul mondial care a avut loc la Budapesta am stabilit un nou standard împreună cu echipa “Budapest 2023″. Am muncit din greu pentru a crea un eveniment inovator şi captivant, şi nici că am putea fi mai satisfăcuţi de rezultat. În viitor, cea mai importantă sarcină a noastră va fi dezvoltarea competiţiilor; pe lângă evenimentele sportive mari, globale, în lume sunt organizate din ce în ce mai multe competiţii de o zi, şi este crucial să reuşim să aducem cât mai mulţi fani şi spectatori la aceste evenimente”, a declarat Márton Gyulai, care a fost directorul general adjunct al “Budapest 2023”, societatea pe acţiuni non-profit care a organizat Campionatul mondial de atletism din capitala ungară.

Márton Gyulai este membru al consiliului Asociaţiei Europene de Atletism (EAA) din 2015, iar din 2021 a activat în comitetul executiv, care este organul de conducere direct.

Noul director sportiv al WA va începe să lucreze la Monaco începând de la 1 octombrie, călcând, astfel, parţial pe urmele tatălui său, István Gyulai, care timp de 15 ani a fost secretar general al organizaţiei internaţionale.