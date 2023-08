Richter Ungaria ar putea înregistra în acest an o creştere a veniturilor de 15-20%

Budapesta, vineri, 4 august 2023 (MTI) - Ajustat pentru efectul cursului de schimb valutar, compania maghiară Richter se aşteaptă la o creştere de 15-20% a veniturilor şi a profitului net în forinţi, a declarat directorul general Gábor Orbán, la conferinţa de presă la care au fost evaluate rezultatele celui de-al doilea trimestru, vineri, la Budapesta.

Directorul general a subliniat că preparatul emblematic al companiei (cariprazina), vândut sub denumirea comercială Vraylar, are performanţe mai bune decât s-au aşteptat, astfel că a avut loc o revizuire a rezultatelor aşteptate – în sens pozitiv. La sfârşitul trimestrului precedent se aşteptau la o creştere de 10% a veniturilor şi a profitului, până în 2023. Potrivit lui Gábor Orbán, faptul că rezultatele sunt unele care corespund planurilor, respectiv că trimestrul al doilea a adus chiar şi o surpriză plăcută, reprezintă un rezultat semnificativ.

Directorul general a subliniat: compania este formată din patru divizii puternice – ginecologie, biotehnologie, neuropsihiatrie şi medicamente generice – ceea ce este confirmat şi de cele mai recente cifre. Portofoliul Richter se reînnoieşte constant cu inovaţii ginecologice, potenţialul de creştere în biotehnologie este de asemenea vizibil, iar performanţa cercetătorilor maghiari este de clasă mondială, a explicat Gábor Orbán.

Şeful Richter a subliniat, de asemenea, că în prima jumătate a anului, EBIT-ul ajustat (rezultatul de dinainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile şi cu impozitul pe profit) a crescut cu 23,1%, până la 111,2 miliarde de forinţi.

Pierderea de 49 de miliarde de forinţi cauzată de deteriorarea mediului de schimb valutar – care a fost cauzată de deteriorarea drastică a cursului de schimb valutar al rublei şi de slăbirea dolarului – a fost parţial compensată de profiturile obţinute din vânzarea unităţilor româneşti şi de veniturile din dobânzi.

Erik Bogsch, preşedintele consiliului de administraţie, a adăugat că impozitul pe profit suplimentar va fi menţinut şi anul viitor, ceea ce reprezintă un alt element semnificativ. În 2022, Richter a achitat aproape 70 de miliarde de forinţi, ceea ce afectează serios competitivitatea companiei, a spus preşedintele CA.

Gábor Orbán a remarcat că pentru producătorii de produse farmaceutice, Ungaria a devenit unul dintre cele mai nefavorabile medii fiscale – în timp ce pentru o perioadă de cel puţin 15 ani a fost cel mai favorabil astfel de mediu. Dacă legislaţia nu va fi schimbată, competitivitatea se va deteriora drastic, a spus directorul general al Richter.

Gábor Orbán a amintit că în România, Richter şi-a vândut atât afacerea de vânzări cu ridicata, cât şi afacerea de vânzări cu amănuntul, tranzacţia fiind încheiată în 15 mai 2023, astfel că toate situaţiile financiare includ datele primelor cinci luni ale anului. Veniturile din această tranzacţie au fost peste valoarea contabilă, astfel că a îmbunătăţit rezultatele.

Potrivit raportului publicat vineri dimineaţă, în al doilea trimestru al acestui an Richter Gedeon Nyrt. a realizat un profit impozabil de 30 de miliarde de forinţi, ceea ce în baza aşteptărilor analiştilor este cu 61,1% sub cifrele din aceeaşi perioadă a anului precedent. În al doilea trimestru al anului, veniturile totale din vânzări au fost de 203,78 de miliarde de forinţi, cu 5,6% peste cifrele din urmă cu un an.

În prima jumătate a acestui an, compania a realizat un profit impozabil de 69,04 miliarde de forinţi, cu 40% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului precedent, iar veniturile din vânzări au fost de 413,43 de miliarde de forinţi, ceea ce reprezintă o creştere de 14,5%.