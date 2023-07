Tusványos - Viktor Orbán: Războiul a fost ca o ciocnire cu un meteorit pentru economie, dar am trecut peste ce a fost mai rău (Partea II)

Acesta a subliniat că, timp de 80 de ani, după cel de-al Doilea Război Mondial, a existat un echilibru de putere în lume şi “a constat în două perioade pentru noi, ungurii”. Prima a durat 45 de ani, când “anglo-saxonii ne-au dat comuniştilor sovietici, paranteză: atunci nu erau atât de mofturoşi cu ruşii cum sunt în prezent”, şi a doua perioadă, de 33 de ani, până în prezent, când “am fost liberi să trăim fără ocupaţie militară, fără Uniunea Sovietică şi fără comunişti”, a explicat premierul.

Timp de 80 de ani, echilibrul mondial nu a fost perturbat, deoarece Uniunea Sovietică a fost scoasă din istorie, fără război, a subliniat Viktor Orbán. Dar, acum, China a răsturnat echilibrul mondial, a adăugat acesta.

În opinia sa, actualele evoluţii politice mondiale, fie că este vorba de dezvoltarea economică, tehnologică sau de puterea militară, sunt în favoarea Asiei şi a Chinei.

“China se află în faţa noastră în ţinută de superputere”, a explicat Orbán. Are un crez civilizaţional, este centrul universului, are o viziune pentru a face din nou China măreaţă, are un program pe termen mediu pentru a restabili dominaţia în Asia, care exista înainte de venirea Occidentului.

Cea mai importantă întrebare, în opinia premierul ungar, este dacă poate fi evitată o ciocnire între China şi Statele Unite. Acesta a apreciat că războiul nu este inevitabil, în opinia sa, însă, “adevărul este că e treaba băieţilor mari. Nouă nu ni se împart cărţi în acest joc”.

“Tot ce putem spune este că ar trebui să se facă ceva ce nu s-a mai făcut până acum, oamenii mari ar trebui să accepte că există doi sori pe cer (…). Părţile aflate pe poziţii opuse ar trebui să se recunoască reciproc ca părţi egale, indiferent de raportul actual de forţe”, a explicat Orbán. În acelaşi timp, a avertizat că stabilirea unui nou echilibru va dura o generaţie, iar ungurii vor trebui să contureze planuri naţionale în acest “timp mondial”.

Referindu-se la situaţia Uniunii Europene, Victor Orbán a afirmat că putem avea impresia că este chinuită de anxietate şi că se simte încolţită.

Acesta a subliniat că lista ţărilor întocmită de Fondul Monetar Internaţional indică faptul că, până în anul 2030, Marea Britanie, Italia şi Franţa, care se află încă în primele 10 ţări, vor ieşi din top 10, iar Germania, care este acum pe locul patru, va aluneca înapoi pe locul 10.

Orbán a comparat UE cu un campion de box îmbătrânit care îşi etalează centurile de campion, dar nu mai doreşte să urce în ring. Din toate astea, rezultă o izolare într-un ghetou economic, politic şi cultural”, a spus politicianul.

Acesta a mai afirmat că s-a făcut o “încercare de separare” a Rusiei, sancţiunile de război au fost folosite pentru a izola Rusia de economia europeană. Dar este ineficientă deconectarea Europei de energia rusă, deoarece Rusia nu poate fi deconectată de restul lumii.

“Materiile prime ruseşti sunt cumpărate de altcineva, iar noi suferim din cauza inflaţiei creată de război şi ne pierdem competitivitatea”, a explicat premierul. Acesta a precizat că, înainte de războiul cu Rusia, importurile de gaze naturale şi ţiţei ale UE erau de 300 de miliarde de euro, iar anul trecut au fost de 653 de miliarde de euro, aşa că, astăzi, Europa vrea să concureze plătind pentru energie de două ori mai mult decât plăteşte acum restul lumii, la acelaşi preţ ca în perioada antebelică.

Orbán a subliniat că marile companii europene nu vor să se detaşeze. 8,5% din cele mai mari 1400 de companii occidentale s-au retras din Rusia, 88% din companiile farmaceutice, 79% din industria minieră europeană, 70% din companiile energetice şi 77% din companiile lor de producţie au rămas în Rusia şi plătesc 3,5 miliarde de dolari în bugetul Rusiei.

Acesta a identificat celălalt proces european major ca fiind lupta dintre federalişti şi suveranişti, în care Ţările Grupului de la Visegrád (V4), suveraniste, au fost lăsate, după Brexit, să se descurce singure împotriva germanilor şi francezilor federalişti.

Potrivit lui Orbán, federaliştii duc la îndeplinire o tentativă de excludere, au declarat deschis că doresc o schimbare de guvern în Ungaria, “şi au finanţat opoziţia ungară cu toate mijloacele de corupţie politică”.

“Ei fac acum acelaşi lucru în Polonia, şi amintiţi-vă cum au încercat să împiedice victoria dreptei lui Meloni”.

Premierul a declarat că speră ca, în urma alegerilor din 2024 pentru Parlamentul European şi, ulterioar, a redistribuirii puterii, “să existe un echilibru de putere mai favorabil pentru noi, în Europa”.

Federaliştii au lansat un atac împotriva celor patru din V4 “şi putem vedea cu toţii rezultatul: în esenţă, cehii au dezertat, Slovacia se clatină, doar polonezii şi ungurii rezistă”. Există şanse ca tabăra suveranistă să crească, în Italia un astfel de guvern s-a format, “se mişcă ceva şi în Austria, iar mâine vor avea loc alegeri în Spania”, a mai adăugat prim-ministrul ungar.

Acesta a mai explicat că cel mai important lucru pentru Ungaria este că “trebuie să fim în clar cu noi înşine” şi să ne ţinem de calea “pe care am pornit în 2010, după 20 de ani de turbulenţe de la schimbarea regimului”. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că “avem o nouă eră, care are atât fundamente spirituale, cât şi economice”, a declarat prim-ministrul ungar.