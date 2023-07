Tusványos - Viceprim-ministru ungar: Se creează un spaţiu naţional virtual

Băile Tuşnad, vineri, 21 iulie 2023 (MTI) - Se creează un spaţiu naţional virtual, în care toţi cetăţenii ungari vor avea acces la întreaga presă publică din Ungaria şi la raţiunea de stat - a anunţat vineri, la Băile Tuşnad, viceprim-ministrul ungar Zsolt Semjén.

Vorbind la Masa rotundă naţională de la Tusványos, politicianul a declarat: aceasta este partea virtuală a procesului de unificare naţională, prin care se vor rezolva practic problemele legate de difuzarea programelor din sfera sporturilor, culturii şi vieţii publice.

“În acest cadru, fiecare cetăţean ungar va avea acces la întreaga presă publică şi la întreaga raţiune de stat a Ungariei printr-o simplă înregistrare, o adresă IP, o cetăţenie digitală, care este într-adevăr forma de unificare naţională în secolul 21” – a spus el.

El a reamintit că, în privinţa unificării naţionale, extinderea transmisiunilor sportive şi culturale dincolo de graniţele Ungariei a fost întotdeauna o problemă, dat fiind că i se opun Comisia Europene şi statele membre, mai ales statele succesoare şi mai ales deţinătorii drepturilor. Un pas important reprezintă achiziţionarea drepturilor de difuzare a jocurilor olimpice de iarnă şi de vară până în 2032, precum şi a drepturilor de difuzare a meciurilor de calificare ale selecţionatei ungare la campionatele europene şi mondiale. Operatorii de cablu vor putea să transmită 75 de evenimente sportive majore din 15 ramuri sportive – a spus politicianul. Scopul este de a putea transmite peste graniţă, în afară de programele sportive, şi programele din mass-media publică legate de evenimentele vieţii culturale şi publice, motiv pentru care este nevoie de spaţiul naţional virtual, deoarece tehnologia este în avans faţă de legislaţia restrictivă. Începând cu 1 ianuarie, toţi cetăţenii ungari se pot conecta la acest spaţiu, indiferent unde trăiesc în lume – a precizat el.

Zsolt Semjén a prezentat cu cifre realizările politicii naţionale maghiare din 2010 încoace. El a subliniat faptul că statul ungar a crescut cuantumul sprijinului pentru învăţământ şi educaţie la 100 000 forinţi (262,70 de euro), ceea ce înseamnă o creştere de 5 ori faţă de suma anterioară.

“Pentru ca părţile naţiunii maghiare să poată supravieţui, avem nevoie în primul rând de o Ungarie puternică” – a spus el, dar a apreciat că păstrarea identităţii naţionale necesită ajutor, este nevoie de naturalizare, de sprijin economic, precum şi de sprijinirea partidelor şi organizaţiilor etnice maghiare.

Zsolt Semjén a afirmat: guvernul ungar a crescut de zece ori subvenţiile politicii naţionale în primul an după 2010, iar de atunci acestea au crescut de la an la an. Aceasta înseamnă 100 de miliarde de forinţi (26,27 de milioane de euro) în fiecare an, la care se adaugă şi resurse suplimentare. Din 2010 încoace au fost puse în aplicare 50 000 de granturi în valoare de 500 de miliarde de forinţi (131,34 de milioane de euro) – a precizat el.

Viceprim-ministrul a considerat importantă reînfiinţarea Consiliului Permanent Maghiar (MÁÉRT), care stabileşte direcţia politicii naţionale şi instituţiile de importanţă naţională; există 96 de astfel de instituţii, care primesc o finanţare totală de 155 de miliarde de forinţi (407,17 de milioane de euro).

El a reamintit că, în ultima perioadă, au fost construite şi renovate aproximativ 1000 de grădiniţe în afara graniţelor Ungariei, iar în Bazinul Carpatic sunt în curs de construcţie şi renovare peste 3000 de biserici. “Niciuna dintre ele nu va deveni moschee sau centru comercial” – a spus el, referindu-se la situaţia din Europa de Vest.

În cadrul programelor “Kőrösi Csoma Sándor” şi “Petőfi Sándor”, până acum au plecat deja 1000 de bursieri pentru a ajuta comunităţile maghiare de peste hotare. Programul “Fără frontiere” a ajutat până acum 500 000 de elevi de clasa a şaptea să facă vizite peste graniţă în cadru instituţional, iar acum se creează deja legături şi între diferitele părţi ale naţiunii.

Zsolt Semjén a vorbit şi despre importanţa sprijinului sportiv şi a sprijinului familial, ale căror elemente guvernul doreşte să le extindă şi dincolo de graniţă.

El a spus că a avut loc o schimbare de paradigmă în domeniul sprijinului economic, deoarece pentru supravieţuirea comunităţilor maghiare de peste hotare nu este suficientă păstrarea identităţii, trebuie asigurate şi mijloacele de trai. Prin urmare, guvernul ungar sprijină 60 000 de aplicaţii, iar investiţiile realizate se ridică la 424 de miliarde de forinţi (1,11 miliard de euro).

“Fiecare forint pe care statul ungar îl investeşte în străinătate generează acolo doi forinţi” – a declarat Zsolt Semjén.

El a considerat importantă extinderea cetăţeniei ungare, menţionând că, în ultima perioadă, “peste 1 milion 100 de mii de conaţionali au devenit compatrioţii şi concetăţenii noştri”. Politicianul a numit acest obiectiv scopul vieţii sale personale.

În legătură cu războiul din Ucraina, el a subliniat: Ungaria, ca stat civilizat creştin, nu poate fi decât de partea păcii şi adoptă poziţia cea mai apropiată de cea a Papei Francisc. În opinia sa, pacea necesită două lucruri: garantarea securităţii tuturor şi asigurarea drepturilor minorităţilor.