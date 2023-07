Tusványos - Securitatea, energia şi subiectele legate de politici naţionale vor fi în centrul atenţiei la Universitatea de vară din acest an

Miercurea Ciuc, marţi, 11 iulie 2023 (MTI) - Subiecte legate de politici de securitate, gestionarea energiei şi politici naţionale se vor afla în centrul atenţiei la cea de-a 32-a ediţie a Universităţii de vară Bálványos şi a Taberei Studenţeşti (Tusványos), au declarat, marţi, la Miercurea Ciuc, în cadrul unei conferinţe de presă, organizatorii din Transilvania ai evenimentului, care va avea loc la Băile Tuşnad, în perioada 18-23 iulie.

Cea de-a 32-a ediţie a Universităţii de vară este organizată sub genericul “Vremea păcii”, de către Consiliul Tineretului Maghiar (MIT), din Transilvania, şi Fundaţia Pro Minoritate, cu sediul la Budapesta. Motto-ul se referă la războiul care are loc de mai bine de un an de zile în imediata vecinătate a Bazinului Carpatic şi la dorinţa de pace din societate. În acelaşi timp este şi o expresie a “sentimentului de viaţă Tusványos”, deoarece Universitatea de vară, renumită pentru cultura dialogului, a fost întotdeauna capabilă să reunească voci cu păreri diferite în dezbaterile publice de actualitate, a explicat Krisztina Sándor, responsabilă cu programul politic al evenimentului şi preşedinte executiv al Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (EMNT).

“Pacea poate fi obţinută prin negociere, iar Tusványos este un bun exemplu în acest sens”, a declarat Krisztina Sándor.

Tusványos, care are o istorie de peste trei decenii, este din nou clădită în jurul “pietrelor de temelie” obişnuite. Lansarea programului de concerte va fi marţea viitoare, iar miercuri dimineaţa va avea loc deschiderea oficială a programelor politice la care vor participa: Árpád János Potápi, secretar ungar de stat responsabil pentru politici naţionale, alături de fondatorii Zsolt Németh, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului ungar, şi Tibor T. Toró, vicepreşedintele Alianţei Maghiare din Transilvania (EMSZ), precum şi Zsolt Butyka, primarul localităţii gazdă Băile Tuşnad.

Şi în acest an, vineri, 21 iulie, va avea loc, în cortul Csaba Lőrincz, o masă rotundă unde vor fi abordate subiecte legate de politici naţionale, la care vor participa liderii partidelor şi organizaţiilor maghiare, care activează în Bazinul Carpatic.

Sâmbătă, Viktor Orbán, premierul Ungariei, şi László Tőkés, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania, vor susţine câte un discurs cu titlul Timpul Păcii, în cadrul tradiţionalului forum organizat pe scena “Petőfi”.

La mesele rotunde şi dezbaterile tematice vor participa o serie de reprezentanţi ai Guvernului ungar – mai mulţi miniştri, secretari de stat, însărcinaţi ministeriali, şefi de instituţii – şi foşti oficiali ai Guvernului României. În urma colaborării cu Danube Institute, Fundaţia “Waclaw Felczak” şi Mathias Corvinus Collegium, tot mai mulţi specialişti din străinătate apar pe lista invitaţilor pentru a lua cuvântul.

Participarea românească va fi “la un nivel asemănător cu cel din anii precedenţi”: organizatorii sunt obişnuiţi cu faptul că, în anul premergător alegerilor, politicienii români nu doresc să se afişeze la Tusványos, dar susţinătorii dialogului româno-maghiar, ai idealurilor transilvane nu vor lipsi nici în acest an, a precizat Krisztina Sándor.

La conferinţa de presă de la Miercurea Ciuc, Réka Horváth, preşedintele Consiliului Tineretului Maghiar (MIT), a declarat că MIT s-a “împletit” cu Tusványos de peste un deceniu şi jumătate şi aproximativ 300 de voluntari din trei organizaţii membre – Organizaţia Naţională de Tineret “Dávid Ferenc”, Asociaţia Creştină de Tineret din Transilvania şi Forumul de Tineret din Odorheiul Secuiesc – contribuie la organizarea evenimentului.

Ilona Popa, organizatorul principal din Transilvania al Universităţii de vară, a explicat că anul acesta programul a fost organizat alături de 69 de parteneri, având peste 500 de evenimente în 30 de locaţii, la care vor participa aproximativ 1000 de invitaţi. Pe lângă corturile în care se abordează în mod tradiţional subiecte de politici naţionale şi publice – cortul “Lőrincz Csaba”, cortul “Kós Károly”, salonul “Bánffy Miklós”, cortul “Jakabffy Elemér” – în acest an vor fi ridicate încă două corturi – cortul “Pro Minoritate” şi cortul “Schöpflin György”. Fostul cort folcloric “Kriza János” se va muta într-un loc nou, într-un hambar recent construit. De asemenea, locurile tradiţionale pentru programele privind economia, teatrul, sportul, credinţa, familia, educaţia şi tineretul îi aşteaptă pe cei interesaţi.

Nici în acest an nu va exista program tipărit, informaţiile despre evenimente vor fi disponibile pe site-ul tusvanyos.ro şi pe aplicaţia mobilă, acum şi în limbile română şi engleză. Evenimentele din cortul “Lőrincz Csaba” vor fi transmise în direct pe site şi pe platformele de socializare.

Programul de concerte începe marţi seara pe scena “Petőfi” cu spectacolele formaţiilor Maszkura és a tücsökraj şi Magna Cum Laude. Pe parcursul săptămânii vor mai concerta: Pál Utcai Fiúk, Quimby, Anima Sound System, Vad Fruttik, Péterfy Bori és a Love Band, Republic şi Ismerős Arcok.